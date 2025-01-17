加拿大擬反擊川普關稅

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

彭博引述知情人士報導，加拿大已經起草一份價值1,500億加幣（1,050億美元）的美國製造產品清單，要在川普加徵關稅時，根據這份清單反擊。

消息來源說，這份清單只是草案，並且只準備在川普政府先有行動時，才會還以顏色。加拿大之後可能加徵更多關稅，就看美國怎麼做。

截至去年11月的一年間，加拿大從美國進口了4,870億加幣的商品，這份清單將近占所有從美國購買商品的三分之一。

加國總理杜魯多15日召集各省省長開會，討論加拿大面對美國保護主義應該制定的策略。13位省長與地區首長中有12位同意要「全方位共同努力，採取必要措施，確保針對美國可能發起的關稅戰，能有堅定反應」，唯獨加國重要產油區亞伯達省省長史密斯猶豫，她表示，無法同意因應方案中已有人提出的兩個想法，一是對亞省的能源出口開徵出口稅，二是減少能源出口。

另外，南韓產業部長官安德根表示，該國考慮採購更多美國石油與天然氣，目標是降低對美的貿易順差，以平息川普可能加徵關稅的威脅，而且此舉也能強化能源安全。南韓決策者也考量對企業提供額外的政府支持措施，使他們有辦法從中東以外的國家進口更多的石油和天然氣。

南韓目前是全球第三大液化天然氣（LNG）進口國。

加拿大 川普 美國

延伸閱讀

理念相左…川普重返白宮前夕 美眾院情報委員會主席遭撤換

川普2.0 要來了！ 台灣美國商會：仍看好台灣經濟前景

川普揚言動武奪格陵蘭 北京侵台有藉口？專家這樣看

未來見川普談什麼？傳普亭信心大增 強硬要求恐讓烏克蘭跳腳

相關新聞

以哈協議停火 全球航運回歸正常化

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯，15日宣布達成停戰協議，將分三階段協商永久停戰，第一階段的六周停火協定預定19日生效，成...

購物季效應 美零售銷售升溫 強化聯準會審慎降息預期

美國上月零售銷售攀升，顯示年末購物季的消費需求強勁，進一步強化聯準會（Fed）今年須審慎降息的預期。

美銀、大摩 去年第4季財報寫佳績

美國銀行業財報再傳佳音，美國銀行（BofA）與摩根士丹利（大摩）均受惠於投資銀行費用大增，上季財報表現擊敗分析師預期，凸...

美準財長貝森特宣示：維持美元全球地位

美國候任總統川普提名的財長貝森特（Scott Bessent）矢言維持美元的全球準備貨幣地位，主張美元的國際準備資產地位...

加拿大擬反擊川普關稅

彭博引述知情人士報導，加拿大已經起草一份價值1,500億加幣（1,050億美元）的美國製造產品清單，要在川普加徵關稅時，...

做空機構興登堡 意外解散

知名做空機構興登堡研究（Hindenburg Research）的創辦人安德森（Nate Anderson）意外宣布，他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。