加拿大擬反擊川普關稅

彭博引述知情人士報導，加拿大已經起草一份價值1,500億加幣（1,050億美元）的美國製造產品清單，要在川普加徵關稅時，根據這份清單反擊。

消息來源說，這份清單只是草案，並且只準備在川普政府先有行動時，才會還以顏色。加拿大之後可能加徵更多關稅，就看美國怎麼做。

截至去年11月的一年間，加拿大從美國進口了4,870億加幣的商品，這份清單將近占所有從美國購買商品的三分之一。

加國總理杜魯多15日召集各省省長開會，討論加拿大面對美國保護主義應該制定的策略。13位省長與地區首長中有12位同意要「全方位共同努力，採取必要措施，確保針對美國可能發起的關稅戰，能有堅定反應」，唯獨加國重要產油區亞伯達省省長史密斯猶豫，她表示，無法同意因應方案中已有人提出的兩個想法，一是對亞省的能源出口開徵出口稅，二是減少能源出口。

另外，南韓產業部長官安德根表示，該國考慮採購更多美國石油與天然氣，目標是降低對美的貿易順差，以平息川普可能加徵關稅的威脅，而且此舉也能強化能源安全。南韓決策者也考量對企業提供額外的政府支持措施，使他們有辦法從中東以外的國家進口更多的石油和天然氣。

南韓目前是全球第三大液化天然氣（LNG）進口國。