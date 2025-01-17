美準財長貝森特宣示：維持美元全球地位

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

美國候任總統川普提名的財長貝森特（Scott Bessent）矢言維持美元的全球準備貨幣地位，主張美元的國際準備資產地位，對美國經濟的健全度與未來至關重要，他也提出「新經濟黃金時代」的願景。

貝森特定台灣16日晚間11時30分出席聯邦參議院財政委員會的任命聽證會，他在預先備妥的證詞中表示，川普新政府必須優先考慮能壯大經濟的生產力投資，而非會「推動通膨的浪擲支出」。

他也說，「易受戰略競爭對手攻擊的供應鏈，我們必須確保能安全無虞，且作為政府整體方針的一環，我們必須謹慎部署制裁，以達成我們的國家安全要求」，「至關重要的是，我們必須確保美元的準備貨幣地位」。彭博資訊報導指出，貝森特主張美國匯率政策需重新校準，但沒提過支持讓美元貶值的政策。而川普向來支持弱勢美元。

鼓吹加徵關稅計畫的貝森特，並未在證詞中具體點名中國大陸，但他曾表示，中國的貿易行為已淘空美國產業。此外，隨著川普2017年減稅與就業法的臨時減稅措施即將到期，貝森特說，國會必須「永久化」這項減稅措施，「若國會未能採取行動，美國公民將面臨史上最大加稅幅度，增加4兆美元」。

川普 美國公民

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