以哈協議停火 全球航運回歸正常化

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯，15日宣布達成停戰協議，將分三階段協商永久停戰，第一階段的六周停火協定預定19日生效，成為全球航運即將回歸正常化的早期跡象，運價有望回落。

這項由美國、卡達及埃及等多方調停人斡旋的停戰協議，仍待以色列和哈瑪斯批准後付諸實踐。

這項協議象徵解除更廣泛中東地區緊張，彭博資訊分析師指出，這代表朝紅海航運恢復正常跨出第一步，可能促使貨櫃運價回落，也對貨櫃航商獲利造成壓力，「目前將近90%的貨櫃輪繞到非洲」，「但停火協議可能提高安全通行的預期」。亞洲航運類股16日應聲挫跌。

不過停火協議的前路依然崎嶇，協議是否能維持仍有不確定性。哈瑪斯戰力嚴重受損，但尚未被殲滅，以色列總理內唐亞胡也曾一再排除同意永久結束戰爭或從加薩撤軍的可能性。

在以哈停火後，各界目光轉向俄烏戰爭。烏克蘭總統澤倫斯基暗示，川普對俄羅斯的影響力，可能促成在今年底前終結俄烏戰爭，「川普真的很想結束這場戰爭，這些是他的承諾」，「他能施壓、影響俄羅斯」。

若成真，將象徵已延燒至少一年多的全球兩大衝突將在今年畫下句點，也掃除全球貿易的重大不確定性。

彭博新聞15日獨家報導，根據知情人士說法，俄羅斯總統普亭未來與美國候任總統川普進行會談時，將要求烏克蘭大幅縮減與北約的軍事聯繫，並成為一個擁有有限軍隊的中立國。