購物季效應 美零售銷售升溫 強化聯準會審慎降息預期
美國上月零售銷售攀升，顯示年末購物季的消費需求強勁，進一步強化聯準會（Fed）今年須審慎降息的預期。
美國商務部16日公布，未經通膨調整的零售銷售額，去年12月月增0.4%，且去年11月數據上修至月增0.8%，整體來說，在年底購物季期間，繳出不錯的銷售表現。
扣除汽車及汽油後，上月零售額增加0.3%，則不及預期。
Fed預估今年只會降息兩次，次數少於去年9月估計的四次。Fed坦承美國總統當選人川普政見的潛在風險，包括加徵關稅、大規模遣返無證移民、減稅等。經濟學家警告，這些措施將推升通膨。
Fed本月會議估計將按兵不動，利率維持在4.25%~4.5%。
在13個零售項目中，有十個銷售提高，包括家具店、運動用品店等。另外，川普揚言要終結電動車的稅務補貼，促使汽車銷售連三個月攀升，上月走高0.7%。
另據美國聯準會（Fed）15日公布的褐皮書調查報告，在強勁的假期銷售帶動下，美國去年11月底及12月經濟活動以「小幅至溫和」步調擴張，就業率微幅上升。聯準會轄下12個地區有六個回報聘僱略微升溫，六個地區持平，大多數地區薪資加速成長。
至於物價方面，褐皮書顯示物價整體而言緩慢上漲，企業預期物價今年將繼續走高，部分業者認為新關稅可能加劇物價漲勢。即使是川普在去年11月5日選舉表現亮眼的地區，物價憂慮也顯而易見。堪薩斯州及內布拉斯加州食品製造和農業受訪者就表示，限制臨時移工可能導致供給嚴重吃緊。
Fed在褐皮書中說：「對2025年前景持樂觀看法的受訪者比持悲觀態度的人來得多，但有幾個地區的受訪者擔心移民與關稅政策變動，可能對經濟產生負面影響。」
這份褐皮書由芝加哥聯準銀行根據截至1月6日蒐集的資訊編製，未反映加州野火影響。Fed官員下次開會時間是1月28日至29日，期貨市場顯示Fed屆時調降基準貸款利率的機率逼近零。
里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金近期也說：「經濟趨弱的說法似乎正在消失，不斷看到零售銷售、失業率等方面的良好數據，聽到需求是好的、穩定的、不錯的。」
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