美銀、大摩 去年第4季財報寫佳績

美國銀行業財報再傳佳音，美國銀行（BofA）與摩根士丹利（大摩）均受惠於投資銀行費用大增，上季財報表現擊敗分析師預期，凸顯華爾街銀行走向復甦。

美銀16日公布，上季營收勁揚15%至255億美元、獲利翻倍至66.7億美元，或每股盈餘82美分，均優於市場預期。投資銀行費用也激增43%至16.9億美元，寫三年新高。

美銀上季淨利息收入（NII）攀升3%至144億美元，是美銀自2023年第3季以來NII首次出現年增；NII是銀行放貸收入與存款利息支出的差額。

美銀預估，以完全應稅等值（FTE）基礎，本季NII將在145~146億美元之間，今年第4季將進一步升至155億~157億美元。

美銀執行長莫尼罕在聲明稿中表示，所有營收來源都提高，存款與貸款的成長更優於業界。

過往幾季的較高利率損及NII，銀行業必須支付更多的存款利息。莫尼罕上月指出，他預料美銀今年全年NII將持續成長。另一方面，殖利率曲線轉為陡峭，也有利銀行，業者能以較低的短期利率借款，並以較高的長期利率對外放貸，可以推升利息收入

另一方面，大摩上季營收攀揚26%至162.2億美元，獲利提高逾一倍至37.1億美元。大摩財務長耶莎雅說：「我們在這季看到的是，大選之後，客戶重新尋求風險的活動大量湧現。其中股票業務是重點戲。」

大摩2024年全年的淨營收創歷史新高，達618億美元。大摩亞洲和美洲等地活動熱絡，帶動股票交易收入激增22%，締造新紀錄。

美銀和大摩的財報結果，一如同業摩根大通、高盛、花旗集團等在15日公布的結果，均得益於交易活動反彈和股市走強。

華爾街銀行去年的獲利攀升，主要是併購案件量從2023年的十年低點復甦、加上信心好轉，激勵公司發行股債，帶動資本市場強勢反彈。

Dealogic數據顯示，去年全球投資銀行業的營收跳高26%，達868億美元。銀行業預料，即將走馬上任的川普政府，誓言要實施親商措施，2025年交易活動將更為熱絡。