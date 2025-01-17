貝佐斯火箭 首度發射成功

亞馬遜創辦人貝佐斯旗下航太公司「藍源」十六日首度成功發射軌道運載火箭「新葛倫」（New Glenn），將一顆原型衛星送進地球上空數千公里軌道。

這是「藍源」公司首次進入地球軌道，以挑戰SpaceX稱霸商用太空市場的局面。SpaceX公司執行長、世界首富馬斯克隨即上「X」發文祝賀，「恭喜第一次嘗試就抵達軌道」。

九十八公尺高的「新葛倫」火箭以第一位進入地球軌道的美國太空人葛倫（John Glenn）命名，在貝佐斯大力資助下，經過多年研發，搭載了一個能夠承載衛星釋放進入適當軌道的實驗平台。

七個主引擎在升空時點燃，「新葛倫」發射十三分鐘後成功進入軌道，「藍源」隨即宣布「確認第二節推進器關閉。新葛倫的第二節和酬載現已進入軌道」，控制室爆出歡呼聲。貝佐斯在任務控制中心參與這次行動，他雙臂抱胸站立，透過一排窗戶凝視「新葛倫」升空。

「新葛倫」此次任務除測試將衛星送上軌道，下半部第一級推進器還預定在大西洋的一艘無人船上著陸，以回收使用。美中不足的是，推進器在嘗試降落於駁船時毀損，未能完成其次要目標。不過藍源的主管康奈爾說：「關鍵在於，我們達成了主要目標。我們已安全進入軌道。」

這是藍源企盼已久的成功，該公司的客戶包括商業顧客、美國太空總署（NASA）及五角大廈等。藍源也可用新葛倫號來發射登月載具，該公司是NASA的阿提米絲載人登月計畫的主要參與者。

雖然藍源已數度載運付費旅客往返太空邊緣，但仍缺乏運送貨物進入軌道的能力。相形之下，馬斯克旗下SpaceX的發射能力遠超過藍源，該公司的獵鷹九號火箭運送貨物上軌道的次數高居全球之冠。

如今，SpaceX正在透過可重覆使用的星艦火箭再度顛覆太空發射市場。