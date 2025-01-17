任天堂「Switch 2」 4月亮相

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

任天堂16日預告將在4月2日發表新一代遊戲機Switch 2，這也代表著問世了將近八年的Switch即將宣告退役。

彭博資訊報導，雖然任天堂的新產品通常都會提供創新玩法，但據任天堂16日在自家官網發布的影片，這款新一代的Switch似乎在概念和設計上與目前的Switch類似。

任天堂先前已表示，新一代遊戲機將向下相容目前的Switch遊戲，這對玩家未來幾個月是否會繼續買遊戲是重要的考量關鍵。任天堂去年11月也表示，新機將繼續支援該公司的線上遊戲服務。

遊戲開發商正期待這個任天堂的新平台能為缺乏生氣的遊戲業注入新活力。尤其家用主機正面臨到日益受歡迎的電腦遊戲競爭。許多遊戲發行商已在安排將其最賣座的遊戲登陸到新的Switch平台，以期盼能贏回玩家。眼看對手Sony和微軟陸續推出效能更強大、更符合現代規格的新機，消費者也一直引頸期盼著任天堂發布新機消息。

除了新機功能外，任天堂能否在新機發售時滿足市場需求，也將是注目焦點。

初期銷售動能將是遊戲機在整個產品壽命周期是否受歡迎的一大指標。

任天堂 消費者 生氣

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