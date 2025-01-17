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卡地亞母公司歷峰 去年第4季銷售創新高

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

卡地亞珠寶品牌的母公司歷峰集團（Richemont），因耶誕假期買氣強勁，上季銷售額意外跳升10%，締造單季新高，顯示奢侈品業可能走向復甦，帶動該公司16日股價一度大漲17%。

歷峰16日宣布，以固定匯率計算，止於去年12月的上季銷售額攀升10%至62億歐元（63.8億美元），為該公司歷來最佳的季度銷售成績，升幅也遠超過分析師預期的1%。

該公司說，亞太以外的所有地區，都出現兩位數成長。亞太區則因中港澳銷售減少18%，整體下滑7%。中國原本是奢侈品需求的主要推手，但該國難以擺脫疫後的總經低潮，成了拖累精品業的阻力。這份財報顯示歷峰重回成長，擺脫先前半年度銷售的年減1%。

研究機構伯恩斯坦（Bernstein）分析師索爾卡說，歷峰財報對整體精品業重返健康，釋出了正面的初步訊號。國內需求揚升和遊客湧入，讓歐洲和大中華區除外的亞太市場，季增幅度改善，美洲則持續受惠於強健的本土需求。這是令人鼓舞的跡象，證實去年7~9月為谷底。經濟不確定性與價格高漲的打擊下，購物者減少非必需性支出，使精品業銷售成長陷入多年來最低點，並擴大了業界的強弱差距。

伯恩斯 分析師

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