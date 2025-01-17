槓SpaceX 藍源新火箭試飛報捷

藍源公司（Blue Origin）的新旗艦火箭新葛倫號（New Glenn）16日首度試飛，並成功將實驗衛星Blue Ring Pathfinder放入軌道，象徵這家貝佐斯旗下太空事業未來可能有能力挑戰SpaceX在發射市場霸主地位。印度則成為全球第四個在軌道上完成太空對接的國家。

儘管新葛倫號順利完成此趟飛行的主要目標，但發射評論員證實，該火箭的推進器在嘗試降落於太西洋的一艘駁船時毀損，未能完成其次要目標。不過藍源的主管康奈爾說：「關鍵在於，我們達成了主要目標。」 「我們已安全進入軌道。」

這是藍源企盼已久的成功，新葛倫號對於藍源清理100億美元發射合約庫存至為重要，該公司的客戶包括商業顧客、美國太空總署（NASA）及五角大廈等。藍源也可用新葛倫號來發射登月載具，該公司是NASA的阿提米絲（Artemis）載人登月計畫的主要參與者。

雖然藍源已數度載運付費旅客往返太空邊緣，但仍缺乏運送貨物進入軌道的能力。相形之下，馬斯克旗下SpaceX的發射能力遠超過藍源，該公司的獵鷹9號火箭 （Falcon 9）運送貨物上軌道的次數高居全球之冠。如今，SpaceX正在透過可重覆使用的火箭Starship再度顛覆太空發射市場。

此外，印度16日成功完成太空對接，成為繼美國、俄羅斯及中國之後，全球第四個完成這項壯舉的國家，對新德里當局鞏固其全球太空強權地位至為重要。印度太空研究組織（ISRO）在X上貼文說：「太空船對接成功！歷史性的一刻。」