做空機構興登堡 意外解散

知名做空機構興登堡研究（Hindenburg Research）的創辦人安德森（Nate Anderson）意外宣布，他已決定解散自己一手創立的這家做空機構。

安德森15日在公司網頁張貼一封信表示：「沒有特定的原因：沒有特定威脅、健康問題或重大個人問題。」「這份工作的強度與專注度，讓我錯過了世界的其他部分以及我關心的人。我現在將興登堡視為我人生中的一個篇章，而非定義我的核心事物。」

安德森說：「計畫一直是，我們完成我們正在進行的一系列想法就停業。既然我們剛剛完成並與監管機構分享了最新的龐氏騙局案例，這一天就在今天到來了。」

一些知名放空者近年來已因擔憂訴訟纏身、軋空行情和政府調查等等因素，逐漸退出鎂光燈焦點，但安德森這位操作嫻熟的研究員卻堅持了下來，並以最勇敢的空頭之名贏得聲譽，包括不惜與一些權勢強大的政治關係人士交鋒。

安德森現年40歲，於2017年創辦興登堡，這是一家抽絲剝繭分析股票、信貸和衍生性商品的金融研究公司，專門尋找會計違規、管理不當或不符監管披露規定的 「人為災難」，以自有資本做空狙擊目標。

2020年9月，興登堡做空Nikola，指控這家電動卡車製造商在技術開發進度上欺騙投資人，不僅讓這家公司股價暴跌，公司創辦人米爾頓更被判刑。此案讓安德森從此聲名大噪。

而最近一起做空成功的案例，就是「美超微」。在2024年8月底，興登堡以「存在會計操縱問題」為由放空美超微，之後美超微又爆出自家審計的會計師辭職、宣布延後公布年報，其股價也陸續崩跌至谷底，曾一度面臨下市保衛戰。

在此之前，興登堡曾指控印度「煤王」阿達尼「進行企業史上最大規模的騙局」，讓阿達尼丟了亞洲首富的寶座，差點搞得印度動搖國本。隨後，興登堡又把矛頭指向矽谷知名創業假多爾西的支付服務公司Block，以及本身即是維權股東的富豪艾康自己名下公司Icahn Enterprises。這三人當年的總財富總計縮水多達990億美元，他們名下的公司市值更蒸發多達1,730億美元。

安德森在信函中寫道：「將近100人至少部分因為我們的工作而遭受監管機構的民事或刑事指控，包括億萬富豪和寡頭大亨」 ，「我們撼動了一些我們認為必須撼動的帝國」。

至於未來六個月，安德森計劃投入製作興登堡模式的一連串影片和素材，以便讓其他人能夠學習該公司進行調查。安德森說：「現在，我將專注於確保我們團隊中的每個人都能達成他們想要的下一個目標。」