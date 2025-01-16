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「黑五」、「網一」買氣旺 目標百貨上修財測

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
目標百貨（Target）上修第4季財測，去年的黑色星期五及網路星期一交出最高銷售紀錄。美聯社
目標百貨（Target）上修第4季財測，去年的黑色星期五及網路星期一交出最高銷售紀錄。美聯社

目標百貨（Target）上修上季財測，主要是去年的「黑色星期五」及「網路星期一」交出歷來最佳銷售表現。

美國百貨業龍頭目標百貨16日公布年度第4季（去年11月至今年1月）財測，同店銷售預計增長1.5%，高於前次預估的持平，主要由服飾、玩具及美容用品強勁買氣所帶動。至於第4季和全年的調整後每股盈餘預測，則維持在1.85-2.45美元，以及8.3-8.9美元。

同店銷售在去年11月至12月期間上升2%，其中網站及實體店的客流量增加近3%，是推動銷售增長的主要功臣。

因去年全美氣候異常溫暖，影響冬季服飾銷量，目標百貨去年曾下修財測，也帶動股價下挫。

其後，公司於「黑五」後、「網一」當天，在孔雀Peacock及Hulu等串流平台強打廣告，並以低價策略瞄準低所得消費者，如對毛衣、運動褲、刷毛與牛仔產品祭出6折折扣，及增加售價低於20美元的玩具系列商品。此外，與泰勒絲（Taylor Swift）周邊商品的獨家合作，也促進銷售增長。

其他零售業者的表現則好壞參半。高檔瑜珈服飾Lululemon及American Eagle Outfitters均於本周稍早上修其營收預期；然而梅西百貨（Macy's）的展望則低迷。

售價 百貨 黑色星期五

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