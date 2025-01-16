美股早盤狹幅波動 台積電ADR暴漲逾7%
美國股市16日早盤狹幅拉鋸，盤勢未受到企業財報利多拉抬，三大指數先漲後跌，但漲跌幅都不大，台積電ADR一度勁揚逾7%。
美股三大指數16日盤初全面小漲，但隨後回吐漲幅，道瓊工業指數約跌0.13%，標普500指數幾乎持平，那斯達克指數跌幅約0.08%。
個股方面，摩根士丹利（Morgan Stanley）股價16日早盤最多漲2.9%，報134.33美元，反映去年第4季營收及獲利優於預期的利多；美國銀行（Bank of America）上季獲利和營收也高於預期，但股價反應平淡。
台積電ADR 16日早盤最多暴漲7.3%，報221.95美元。台積電公布去年第4季稅後純益約新台幣3,747億元，比去年同期大增57%。
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