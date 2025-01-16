快訊

真的叫Switch 2！任天堂突襲曝光外觀影片 螢幕、Joy-Con全變大

獨／啪沒了！人潮爆滿逢甲夜市行告吹 黃仁勳原定要去這8間店

黃麟凱今晚槍決 司改會北監外疾呼「拒政治判斷」：有權提非常上訴

NBA有新對手？ 投資團隊尋求籌資50億美元 籌組新國際籃球聯盟

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
一個投資團隊正試圖成立新聯盟，與NBA一較高下。美聯社
一個投資團隊正試圖成立新聯盟，與NBA一較高下。美聯社

知情人士透露，一支投資團隊正試圖從私人資本來源籌資50億美元，以組成一個與NBA相抗衡的國際籃球聯盟。

彭博資訊報導，因事未公開而要求匿名的消息人士說，這個投資群體正尋求NBA巨星詹姆斯商業夥伴卡特（Maverick Carter）的建議，以及瑞銀、Evercore的協助，資金來源可能包括富人、或是主權財富基金等機構投資人

其他支持者包括通訊軟體Skype共同創辦人普倫提斯、前臉書高管柏奈特、投資公司SC控股。卡特的代表、瑞銀、SC控股、以及普倫提斯和柏奈特均拒絕回應彭博資訊的置評請求。Evercore未立即回覆。

知情人士表示，這個籃球聯盟將由六支男子隊伍與六支女子隊伍組成，將在全球八大城市舉行賽事，每個城市將進行兩周賽程。這種全球巡迴的模式近似一級方程式賽車（F1），新加坡將是其中一個主辦城市。

不過，這個新聯盟的投資人將面臨挑戰，因為過往其他新成立的聯盟舉步維艱，例如嘗試與職業美式足球聯盟（NFL）一較高下的賽事。

NBA 投資人 籃球 財富

延伸閱讀

新聞中的公民與社會／選擇棄台的美前總統卡特離世

市值僅25萬元 卡特總統喬治亞州故居將改設博物館

NBA／國王好暖心！讓首輪新秀生涯初登場上演「父子同台」

曾猛批卡特是美國最糟總統 川普：我會去參加他的葬禮

相關新聞

NBA有新對手？ 投資團隊尋求籌資50億美元 籌組新國際籃球聯盟

知情人士透露，一支投資團隊正試圖從私人資本來源籌資50億美元，以組成一個與NBA相抗衡的國際籃球聯盟。

千呼萬喚始出來！任天堂新影片 Switch 2外觀細節曝光

日本遊戲大廠任天堂16日發布新影片，預告將在4月2日發表下一代遊戲機Switch 2的細節。

不是籃球棒球！矽谷大咖瘋這項運動 微軟和Google執行長等聯手競標球隊

彭博資訊引述知情人士報導，Google與母公司字母的執行長皮伽（Sundar Pichai）正攜手矽谷高管，投入倫敦一支...

南韓央行意外維持利率不變 匯率考量為先

南韓央行今（16）日意外按兵不動，維持指標的7日附買回利率在3%不變，顯示韓元近來貶值產生的金融穩定風險，令央行更謹慎行...

影／貝佐斯旗下「藍源」公司新型火箭發射升空 但助推器未能著陸

亞馬遜創辦人貝佐斯旗下的航太公司「藍源」（Blue Origin）16日發射了「新葛倫」（New Glenn）大型新火箭...

庫克透露Apple Watch曾救昏迷父一命 醒後竟碎念這事

蘋果執行長庫克罕見地接受了一次個人採訪，不但提到了蘋果智慧手表Apple Watch如何挽救了他父親的性命，也透露了他在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。