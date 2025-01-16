NBA有新對手？ 投資團隊尋求籌資50億美元 籌組新國際籃球聯盟

知情人士透露，一支投資團隊正試圖從私人資本來源籌資50億美元，以組成一個與NBA相抗衡的國際籃球聯盟。

彭博資訊報導，因事未公開而要求匿名的消息人士說，這個投資群體正尋求NBA巨星詹姆斯商業夥伴卡特（Maverick Carter）的建議，以及瑞銀、Evercore的協助，資金來源可能包括富人、或是主權財富基金等機構投資人。

其他支持者包括通訊軟體Skype共同創辦人普倫提斯、前臉書高管柏奈特、投資公司SC控股。卡特的代表、瑞銀、SC控股、以及普倫提斯和柏奈特均拒絕回應彭博資訊的置評請求。Evercore未立即回覆。

知情人士表示，這個籃球聯盟將由六支男子隊伍與六支女子隊伍組成，將在全球八大城市舉行賽事，每個城市將進行兩周賽程。這種全球巡迴的模式近似一級方程式賽車（F1），新加坡將是其中一個主辦城市。

不過，這個新聯盟的投資人將面臨挑戰，因為過往其他新成立的聯盟舉步維艱，例如嘗試與職業美式足球聯盟（NFL）一較高下的賽事。