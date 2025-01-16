不是籃球棒球！矽谷大咖瘋這項運動 微軟和Google執行長等聯手競標球隊

彭博資訊引述知情人士報導，Google與母公司字母的執行長皮伽（Sundar Pichai）正攜手矽谷高管，投入倫敦一支板球隊的競標戰。

根據報導，這個來自矽谷的投資團隊出價8,000萬英鎊（9,700萬美元），以爭取Oval Invincibles或London Spirit其中一隊的所有權。這些球隊隸屬於英格蘭與威爾斯的The Hundred錦標賽，這種簡短形式的板球賽縮短了比賽時間，也簡化了規則，正吸引更多年輕球迷與家庭觀賞。

該投資團隊由帕羅奧圖網路公司執行長艾若拉、Times Internet公司副董賈傑瓦尼領頭，參與者還包括微軟執行長納德拉、Adobe執行長納拉延、以及銀湖管理公司共同執行長德班。

皮伽是板球迷，而這項運動起源於英格蘭，但隨著印度投入鉅額資金，因此在印度的發展勝過英國。印度板球超級聯賽提供優渥的薪資合約，吸引一些舉世最優秀的球員投身，也帶來大量觀眾與贊助商。

在美國，印度裔的科技業大咖成為推廣板球的關鍵要角，納德拉與納拉延已投資美國職業板球聯賽。