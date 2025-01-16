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美通膨數據優於預期 亞股多隨美股漲勢收高

中央社／ 香港16日綜合外電報導

低於預期的美國通膨數據讓投資人放下心中大石，並重燃今年降息的希望之後，亞洲股市今天收盤大多延續全球漲勢。

法新社報導，華爾街銀行巨頭的亮眼財報以及以色列與哈瑪斯達成停火協議一事，有助提振市場樂觀情緒。

儘管如此，美國候任總統川普20日重返白宮之前，投資人仍保持一定程度的謹慎。川普承諾上任後將提高關稅、削減稅收並放鬆監管，許多人擔心這些措施可能重燃通膨。

昨天公布的美國去年12月核心消費者物價指數（CPI）增幅為2.9%，低於市場預期，推動紐約上市股票飆升，並由輝達（Nvidia）、亞馬遜（Amazon）和谷歌（Google）母公司Alphabet等科技巨頭領漲。

標普500指數與道瓊工業指數雙雙上漲逾1%，那斯達克指數勁揚超過2%。繼10日公布就業報告後，通膨數據緩解了人們對於聯準會今年可能不會降息、甚至可能繼續升息的擔憂。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）也表示，「通膨放緩仍是進行式」。

投資研究機構晨星公司（Morningstar）美國經濟首席分析師卡德威（Preston Caldwell）表示，「經濟成長數據持續優於預期，促使我們上調2024年的預測。然而強勁成長也會大幅推升債券殖利率，如果這種情況持續發生，飆升的借貸成本將嚴重削弱2025年和2026年的國內生產毛額（GDP）成長。」

「但是，我們相信聯準會將透過大幅降息巧妙應對2025年和2026年的經濟成長放緩，並在2027年和2028年加速增長。」

亞洲股市今天普遍表現良好。香港、上海、雪梨、新加坡、首爾、台北、威靈頓、曼谷、雅加達和東京股市均收紅，僅馬尼拉股市微幅收跌。（譯者：施施/核稿：陳政一）1130114

亞股 指數 美國 美股 通膨

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