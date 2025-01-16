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南韓央行意外維持利率不變 匯率考量為先

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
南韓央行總裁李昌鏞。美聯社
南韓央行總裁李昌鏞。美聯社

南韓央行今（16）日意外按兵不動，維持指標的7日附買回利率在3%不變，顯示韓元近來貶值產生的金融穩定風險，令央行更謹慎行動。南韓央行表示，在下次降息前將密切關注匯率、國內政治動盪以及美國候任總統川普重返白宮等因素。

利率政策公布後，韓元兌美元一度上漲近0.5%，但在南韓央行總裁李昌鏞暗示對短期內再次降息持開放態度後，韓元回吐漲幅，轉為在平盤附近微幅波動。南韓公債殖利率也走跌。

李昌鏞說，六位決策委員全體認為，未來三個月降息的「可能性很高」，代表南韓央行最新決策只是寬鬆周期的暫停，而非降息之路的盡頭。

南韓央行決策聲明指出，意外的政治風險近來升高，導致經濟成長面臨的下行風險更大，匯率波動加劇。這些因素是今日決定按兵不動背後的原因。

彭博經濟學家也認為，南韓央行將再進一步降息，因為南韓經濟正在辛苦掙扎，走下坡的危機日增，亟需更多政策支持。南韓央行自己都認為南韓經濟成長很可能不如他們的預測。

南韓 央行 川普 降息 風險

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