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影／貝佐斯旗下「藍源」公司新型火箭發射升空 但助推器未能著陸

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
貝佐斯旗下的航太公司「藍源」的「新葛倫」火箭16日從佛州卡納維爾角的甘迺迪太空中心發射，進行首次飛行後進入軌道。法新社
貝佐斯旗下的航太公司「藍源」的「新葛倫」火箭16日從佛州卡納維爾角的甘迺迪太空中心發射，進行首次飛行後進入軌道。法新社

亞馬遜創辦人貝佐斯旗下的航太公司「藍源」（Blue Origin）16日發射了「新葛倫」（New Glenn）大型新火箭，進行首次試飛，將一顆原型衛星送進地球上空數千英里的軌道。

貝佐斯希望與之競爭的SpaceX公司執行長、世界首富馬斯克已在「X」發文祝賀。

美聯社報導，「新葛倫」火箭以第一位環繞地球的美國人葛倫（John Glenn）命名，原定美東時間13日凌晨從佛州卡納維爾角太空軍基地升空，但因「火箭子系統問題」取消，延後至16日從美國太空總署（NASA）半世紀前用於發射「水手號」（Mariner）及「先鋒號」太空飛行器的同一個平台發射。

98公尺高的「新葛倫」火箭在貝佐斯的大力資助下，經過多年的研發，搭載了一個能夠承載衛星或將衛星釋放進入適當軌道的實驗平台。

根據此前新聞，「新葛倫」火箭此次任務是將一枚藍源的測試衛星送上軌道，火箭下半部則在太平洋的一艘無人船上著陸，衛星預計將在環繞地球的同時留在第二級內，任務會持續6小時，第二級隨後依循NASA盡量減少太空垃圾的做法，處於安全狀態，留在高而偏遠的軌道上。

根據CNN的即時報導，「新葛倫」火箭第二級正式進入軌道，當發射管制員宣布此一訊息時，控制室裡爆出歡呼聲。不過，第一級火箭助推器似乎未能達成在海上航海平台降落的目標。

太空 火箭 衛星

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