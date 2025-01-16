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庫克透露Apple Watch曾救昏迷父一命 醒後竟碎念這事

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
蘋果執行長庫克。美聯社
蘋果執行長庫克。美聯社

蘋果執行長庫克罕見地接受了一次個人採訪，不但提到了蘋果智慧手表Apple Watch如何挽救了他父親的性命，也透露了他在舊金山常去的一家餐廳。

AppleInsider網站報導，庫克在2024年12月訪問英國期間，接受了美食podcast「Table Manners with Jessie and Lennie Ware」節目的專訪。

主持人詢問庫克，自己手上的Apple Watch是否曾出現過醫療警示。庫克表示：「我沒有，但我的父親生前曾經摔倒在屋裡，而他當時一個人住。」「關於這手表的另一件事是，如果你摔倒了，它會向你的家人和緊急服務機構發送通知，因為它透過內部的加速度感測器偵測到跌倒。」「它通知急救服務機構，他們來到了屋子。」

庫克說，當時父親沒有應門，急救人員則踢開了門，而當時父親已經沒有意識。

主持人以為庫克的父親接著會一直讚美兒子的產品救了自己的命，結果不然。

庫克說：「沒有，他把注意力放在那扇門。他更苦惱了，『他們踢開我的門』。」

另外，庫克在這場美食節目的聊天中，承認自己喜歡吃巧克力，而且偏愛黑巧克力更甚於牛奶口味巧克力。

庫克也透露自己在舊金山地區經常造訪的一家餐廳，位於帕羅奧圖的Ethel's Fancy。他說：「這是一個非常酷、不拘一格的地方」，「你必須和喜歡探索新食物的人一同前往用餐」。Ethel's Fancy提供「來自世界各地」的美食，但庫克的推薦是章魚。

庫克也短短談到蘋果員工如何在家工作。他說：「我一周四天會前往辦公室，在周五，我通常會在家工作。」他解釋說，「因為我們採用三分之二的安排…在周五，沒人在辦公室，那裡沒人時會心情會很悶」。

庫克說：「新冠疫情改變了情勢，它交會我們可以在網上完成一些工作，也教會我們所有人在一起的價值。」

Apple Watch 在家工作 庫克 美食 舊金山

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