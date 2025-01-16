TikTok美國禁令將生效 川普拜登傳急尋解套 議員暗示下個目標是小紅書

中國大陸字節跳動旗下TikTok美國服務「不賣就禁」的禁令預定19日生效，TikTok可能當天關閉美國事業，預料將影響全球用戶，由於牽連廣泛，美國總統拜登和總統當選人川普據傳正在尋找解套方案。這項禁令已促使美國「TikTok難民」湧入小紅書，但一名聯邦眾議員暗示，小紅書可能是下個目標。

綜合路透、華盛頓郵報、紐約時報及NBC的報導，TikTok計劃在19日聯邦禁令生效時，關閉旗下社群媒體應用程式（App）的美國業務，除非在最後一刻有撤銷令發布。TikTok約有1.7億名美國用戶。

根據TikTok的計畫，若美國服務遭禁，試圖打開TikTok App的用戶將看到一條彈出消息，導向一個禁令相關資訊的網站。TikTok也計劃為用戶提供下載所有數據的選項，讓用戶能保留個人資訊記錄。知情人士表示，關閉TikTok是為了保護TikTok服務供應商免於承擔法律責任，且若川普選擇撤銷禁令，也能更容易恢復營運。

美國最高法院正在決定是要維持允許TikTok在19日被禁的聯邦法律，還是予以推翻或暫緩執行，以取得更多做出決定的時間，但預料將讓法律如期生效。

TikTok在去年12月提交的一份法院文件表示，關閉TikTok的美國服務可能導致許多其他國家用戶無法使用該平台，因為該公司在美國有上百家服務供應商，幫助各地用戶使用其平台，需要一項命令「避免美國境外上千萬TikTok用戶的服務中斷」。

禁令恐影響全球用戶

不過，拜登政府正在評估於TikTok禁令生效後，讓TikTok能繼續在美國使用的方法，一名官員透露，「美國人不該預期TikTok周日就會突然遭禁」，現在官員們正在「探索選項」，思索如何執行這項法律，讓TikTok不致19日就下線。但白宮官員也堅持，若最高法院維持這項法律，不執行禁令並非選項。

此外，將於20日上任的川普，也正考慮上任後發布行政命令，暫緩執行TikTok禁令60-90天，讓新政府有時間協商出售事宜或其他解決方案。川普已希望挽救這個他公開讚揚的平台，主要政治幕僚和企業盟友正在尋找各種選項，以兌現他「拯救TikTok」的競選承諾。但問題在於，川普的行政命令可能無法凌駕於已獲國會兩黨通過的法律之上。

TikTok執行長周受資去年12月造訪川普的海湖莊園，希望對挽救美國服務做出最後努力。他20日也將出席川普就職典禮，並已受邀坐在貴賓席。

小紅書受惠

TikTok禁令即將生效，已促使許多美國的「TikTok難民」湧入小紅書，小紅書用戶15日也以自拍照和留言歡迎這尋新用戶，中國大陸政府也表示鼓勵加強和其他國家的人文交流，但也有用戶對這些美國民眾的發言表達審慎態度。小紅書也在尋找審核英文內容之道，並且建立英文與中文的翻譯工具。

然而，美國眾議院中國委員會主席莫萊納爾（John Moolenaar）暗示，下個「不禁就賣」的目標可能就是小紅書。他在被問到小紅書會否面臨「不禁就賣」的法律時說，這將由川普決定，「毛主席的小紅書是中共文化大革命的指引」，「現在有一款同名中國App想成為下個TikTok－而且完全在中國掌控之下」，「好消息是，川普總統有權根據TikTok法案，強迫分拆其他會造成國安風險的中共掌控App」。

TikTok的對手也正準備搶攻TikTok的用戶與廣告銷售，媒體採購集團GroupM表示，若TikTok在美國被禁，臉書母公司Meta和Google旗下的YouTube因為產品具有相似性，可能是「明顯贏家」，有望迎來數十億美元營收。

數位媒體事業S4資本公司創辦人索瑞爾認為，TikTok廣告營收將被臉書、Instagram、Snap、億萬富豪馬斯克的X及YouTube瓜分，總額約100億美元。

情報機構eMarketer估算，TikTok的美國廣告營收中，將有22.4%流向Instagram，17.1%流向臉書，YouTube則能拿到10.7%。