軌道運載火箭發射任務一延再延 藍源：16日機會佳
美國航太公司藍源表示，若天候許可，將於當地時間明天清晨發射旗下第一枚軌道運載火箭「新葛倫」。
法新社報導，新葛倫（New Glenn）被歸類為重型運載火箭，是億萬富豪貝佐斯（Jeff Bezos）創建的藍源公司（Blue Origin），挑戰馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）在商用太空產業領導地位的一大關鍵。
然而它首次任務已延遲了好幾年。本週嘗試在佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地（Cape Canaveral SpaceForce Station）發射時，先是遇到技術問題，接著又碰上惡劣氣候攪局。
藍源公司的發言人今天表示，火箭「看來有很好的機會於今晚的窗口（發射），但我們會密切觀察天氣狀況，看看（佛州）太空海岸（Space Coast）上方雲層的厚度」。發言人說：「如果（16日）無法發射，我們將於1月17日週五嘗試。」
無論哪天發射，試射窗口都落在佛州當天凌晨1至4時的時段（格林威治時間0600至0900）。
太空軍氣象預報推估，16日清晨發射的機率僅4成。
在日趨白熱化的太空競賽中，SpaceX也沒閒著。SpaceX把旗下「星艦」（Starship）下一場軌道試飛任務的時間點，同樣安排在16日。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言