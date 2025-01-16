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軌道運載火箭發射任務一延再延 藍源：16日機會佳

中央社／ 佛州卡納維爾角15日綜合外電報導

美國航太公司藍源表示，若天候許可，將於當地時間明天清晨發射旗下第一枚軌道運載火箭「新葛倫」。

法新社報導，新葛倫（New Glenn）被歸類為重型運載火箭，是億萬富豪貝佐斯（Jeff Bezos）創建的藍源公司（Blue Origin），挑戰馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）在商用太空產業領導地位的一大關鍵。

然而它首次任務已延遲了好幾年。本週嘗試在佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地（Cape Canaveral SpaceForce Station）發射時，先是遇到技術問題，接著又碰上惡劣氣候攪局。

藍源公司的發言人今天表示，火箭「看來有很好的機會於今晚的窗口（發射），但我們會密切觀察天氣狀況，看看（佛州）太空海岸（Space Coast）上方雲層的厚度」。發言人說：「如果（16日）無法發射，我們將於1月17日週五嘗試。」

無論哪天發射，試射窗口都落在佛州當天凌晨1至4時的時段（格林威治時間0600至0900）。

太空軍氣象預報推估，16日清晨發射的機率僅4成。

在日趨白熱化的太空競賽中，SpaceX也沒閒著。SpaceX把旗下「星艦」（Starship）下一場軌道試飛任務的時間點，同樣安排在16日。

SpaceX 太空 火箭

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