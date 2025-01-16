台積電ADR溢價竟高達28% 彭博揭露為何難以降下來?

台積電的美國存託憑證（ADR）目前的交易水準，遠遠高於該公司在台灣上市的股票價值，溢價率高達28%。這理論上會是金融界中最肥美甘甜的套利交易之一，但避險基金對這種套利交易卻敬謝不敏。

彭博資訊報導，金融學入門課指出，因為隨著價格走向趨同，只要做空台積電在美ADR，買進台積電在台灣上市的股票，將可輕鬆獲利。然而市場觀察家表示，問題在於台積電ADR與在台上市股價的價差非但沒有縮小，1月的平均價差還擴大至25%，為2009年以來最高水準，高於過去十年的平均6.4%。

由於AI題材的狂熱沒有退燒跡象，台積電已成為美國投資人的最愛，但他們無法輕易買到台積電在台北掛牌的股票。對於那些試圖押注價差將縮小的避險基金來說，他們擔心的是，即使台積電ADR的溢價飆升至令人瞠目結舌的水準，投資者仍會繼續買進台積電ADR，推升其價格。

雪梨OX資本管理公司投資長Joseph Lai表示：「價值溢價在中期可能會擴大」，「它反映了美國市場處於泡沫區的程度」。

台積電身為輝達、蘋果公司的首選晶片製造者，一直是全球股票投資人的重要AI投資標的。自2022年ChatGPT發布以來，台積電ADR截至本周三累計上漲超過160%，而台北股市的漲幅則低於120%。

此外，台積電ADR也被納入費城半導體指數等指標性指數和ETF，這代表追蹤這些指數的基金必須買進台積電ADR，這也進一步帶動台積電ADR表現優於在台灣上市的股票。

雖然台積電的ADR僅占該公司總上市股票的約五分之一，但彭博彙編的數據顯示，過去三個月這檔ADR的每日平均成交量，卻是台積電台股的兩倍。

台積電的ADR歷來以溢價交易，因為它們可以自由轉換，而在台灣的股票則需特殊監管批准才能轉換為美國等值股票。此外，據高盛集團去年6月一項研究顯示，ADR的溢價長期傾向於擴大，縮小的時間通常較短，而2023年後溢價縮小的趨勢花費了更長的時間才能逆轉。

根據標普全球數據，截至周一，台積電ADR的空頭部位占在外流通股的0.4%，較6月的高點3.1%大幅下降。這代表投資者仍看好該股票，彭博彙編的數據顯示，超過90%的分析師建議買進。