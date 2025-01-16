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美系分析師：良率正大幅限制Nvidia GB200 NVL機櫃出貨量

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
KeyBanc分析師維恩（John Vinh）指出，製造良率低迷正大幅限制心輝達（Nvidia）GB200 NVL機櫃的出貨量。路透
KeyBanc分析師維恩（John Vinh）指出，製造良率低迷正大幅限制心輝達（Nvidia）GB200 NVL機櫃的出貨量。路透

在華爾街憂心輝達（Nvidia）的最新伺服器機櫃面臨製造問題之際，KeyBanc分析師維恩（John Vinh）指出，製造良率低迷正大幅限制GB200 NVL機櫃的出貨量，因而調降輝達從2月起的明年度資料中心營收預估。

維恩在研究報告指出，「Blackwell繪圖處理器（GPU）的供應正在擴增，然而，低迷的製造良率正大幅限制GB200 NVL機櫃出貨量」。

他因此調降輝達從2月起的2026年度資料中心營收預估至1,850億美元，低於先前預估的2,000億美元。不過，他認為這應該只是短期問題，維持對輝達股票的「加碼」評級不變，目標價也保持在180美元。

另一方面，拜登政府在宣布對輝達等公司的人工智慧（AI）先進晶片實施三級制的全球管制後，波蘭以色列等被列為第二級管制對象的美國盟友表達抗議。波蘭表示，白宮的決策並不全面，也缺乏實質理由。波蘭資訊科技（IT）服務業重鎮。

以色列國會的一個委員會也召開緊急會議，商討美國的新管制措施對該國AI發展的衝擊。科技業是以色列經濟的核心，產值約相當於國內生產毛額（GDP）的20%，輝達、英特爾、蘋果及Google母公司字母（Alphabet）在當地聘有上萬名軟體工程師，並在當地開發部分AI晶片。

GB200 以色列 波蘭

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