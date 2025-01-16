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Fed：美企憂川普提高關稅、限制移民恐衝擊經濟

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導
美國總統當選人川普即將重返白宮。路透
美國總統當選人川普即將重返白宮。路透

美國聯邦準備理事會（Federal Reserve）今天表示，美國各地企業擔心，候任總統川普主張提高關稅與大幅限制移民，未來將對經濟造成影響。

法新社報導，聯準會調查景氣的「褐皮書」中表示，「對2025年前景持樂觀態度的受訪聯絡對象，多於持悲觀態度者」，然而「多個地區的聯絡人表示，移民和關稅政策的變化，可能會對經濟產生負面影響」。

川普在競選期間揚言要對所有進入美國的商品徵收10%至20%關稅，並大規模驅逐數百萬名非法移民。

川普本月20日就任總統後是否會執行他的計畫，仍有待觀察。

多個地區的製造商向聯準會表示，他們「預期關稅上調」，已經開始累積庫存。

聯準會表示，在費城地區，由於擔憂「赤字、關稅和移民」，通膨預期將會上升。

在達拉斯（Dallas）地區，聯絡人「表示擔心對農產品出口徵收報復性關稅帶來的干擾」，並擔心他們可能不得不把更高的成本轉嫁到消費者身上。

聯準會表示，亞特蘭大（Atlanta）地區的擔憂情緒也十分廣泛，包括「勞動力短缺、關稅擔憂，以及勞工罷工可能造成的東岸港口供應鏈中斷」。

聯準會指出，儘管有所擔憂，但聯準會12個地區的企業報告顯示，去年11月底和12月的經濟活動整體呈現成長。

聯準會說，物價整體溫和上揚，聯絡人表示預計物價「將在2025年持續上漲，部分聯絡人指出，更高的關稅有可能導致物價上漲」。

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