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黃仁勳又變利多！量子妖股噴漲55% 輝達將舉行「量子日」

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國量子運算概念股15日反彈大漲，因輝達宣布將在GTC大會舉行「量子日」，執行長黃仁勳將與業界主管同台討論。圖為Google Quantum AI實驗室的專家檢視用來冷卻量子運算晶片的低溫恆溫器。路透
美國量子運算概念股15日反彈大漲，因輝達宣布將在GTC大會舉行「量子日」，執行長黃仁勳將與業界主管同台討論。圖為Google Quantum AI實驗室的專家檢視用來冷卻量子運算晶片的低溫恆溫器。路透

美國量子運算類股15日反彈大漲，此前輝達（Nvidia）宣布，執行長在3月的輝達年度GTC大會將與該產業的主管同台討論量子運算。

Quantum Computing股價在15日收盤飆漲55%、IonQ大漲33%、D-Wave Quantum和Rigetti Computing分別大漲22%。

數據管理公司Quantum Corp股價也狂飆49%。

黃仁勳上周曾表示，「非常實用」的量子電腦距離問是可能還有數十年之遙，結果引發量子運算類股崩跌。

然而輝達在14日發出新聞稿，宣布該公司將在3月20日的GTC 2025大會上舉行首個「量子日」（Quantum Day），以此慶祝和探索在量子運算領域於量子硬體、修正錯誤和演算法方面取得進展。

輝達宣布，黃仁勳將與量子運算產業領導企業的高層主管同台討論量子運算的最新技術，並且點名12家量子運算業者，其中正包含了D-Wave、IonQ與Rigetti等。

屆時，黃仁勳將與來自量子領域的代表討論量子運算目前的可能性和可用情況，以及量子技術的發展方向。另外在開發者日會議，將概述合作夥伴與輝達如何合作提升量子運算。

B Riley分析師艾利斯（Craig Ellis）在研究報告中表示：「要在GTC大會以量子運算做為主角，是明顯的產業基本面與股價分為利多，為我們有建設性的題材帶來進一步支撐。」

另一方面， IonQ在14日晚間公布要在美國馬里蘭州的擴張計畫，預期會產生超過10億美元投資並擴大IonQ的企業總部，並且在未來五年，把當地員工人數擴編一倍，達到至少250人。

主管 美國

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