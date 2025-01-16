美增列25家陸企入黑名單 涉嫌轉台積晶片給華為的算能入列

美國拜登政府周三（15日）增列25家中國大陸企業到限制貿易的實體清單，擔任「白手套」協助華為輾轉獲得台積電晶片的算能科技，進入這份黑名單。算能購自台積電的晶片，被發現用在華為的AI處理器。

根據美國政府公布的資訊，除了算能科技，和它有關的智譜AI等其他實體，都是被列入最新這批美國商務部的實體清單之中。另外還有兩家基地在新加坡的公司，也被列入清單。商務部的這份貿易黑名單，廠商要對名單內公司出口商品或技術之前，必須申請許可證，一般都會被拒發許可證。

路透報導，智譜AI的主要投資人包括阿里巴巴、騰訊，因為被認定藉由AI研究協助中國大陸的軍事現代化，被納入實體清單。

算能先前引發官方與業界關注，因為在華為昇騰910B處理器裡，發現的一顆晶片是與算能從台積電訂購的晶片相吻合。

算能科技沒有立即回應置評請求。算能是比特幣挖礦設備供應商比特大陸的子公司。華為也沒有回應。不過在最初遭指控為白手套之時，算能曾在其網站上發布聲明，強調「從未與華為有任何直接或間接的業務關係」。

再過幾天就要卸任的拜登政府，周三還加強對先進運算半導體（包括用於AI的晶片）的限制，以阻止它們進入中國大陸。

美國最新的晶片出口限制，針對想要輸出某些先進晶片的晶片廠以及封裝公司，實施了更廣泛的限制，影響的是可用於AI應用的14或16奈米節點或以下的晶片，因而不限於台積電。三星的銷售也可能受到影響。

台積電和三星都沒有立即回應置評請求。

符合特定條件的晶片製造商，可以不需要事先申請出口許可，例如，與信賴的封裝廠合作，或是與已核可的晶片設計公司合作。出口廠也須履行盡職調查（due diligence）和報告義務。

美國商務部負責出口管制的官員次長艾斯特維茲（Alan Estevez）強調，「我們要求晶圓廠負責核實他們的晶片沒有被轉給受限制的實體」。

新規也對DRAM記憶體施加了更嚴格的限制，DRAM是製造高頻寬記憶體（HBM）的必需品，而HBM用於AI處理器。

晶片專家說，DRAM相關規定的調整，很可能會影響到出口給中國記憶體製造商長鑫存儲的產品和技術。長鑫存儲沒有立即回應置評請求。

周三被列入清單的實體中，有十家是因為美國稱它們將通過先進的AI研究推進中國的軍事現代化。一家是因為中國大陸先進晶片工廠開發微影設備。