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比特幣又衝上10萬美元 投資人現在評估是否會利多出盡

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
比特幣價格再度突破10萬美元整數關卡。路透
比特幣價格再度突破10萬美元整數關卡。路透

比特幣價格再度突破10萬美元整數關卡，寫下今年來最大單日漲幅，因美國通膨數據令市場鬆一口氣，帶動美股、美債同步大漲，也激勵全球市場。

截至今天上午8時8分，比特幣交易價格為100,420美元，前一交易上漲超過3%。以太幣和瑞波幣（XRP）漲幅更大。

市場焦點現在轉向川普在1月20日就任美國總統後的政策行動，這可能包括強化加密貨幣領域的相關措施。不過，市場人士正在評估川普實施會引發通膨的關稅和移民政策帶來的風險，以及川普矢言讓美國成為世界「加密之都」承諾的各種影響。此外，也有共和黨人士支持要建立國家比特幣庫存的想法。

另一大重點問題在於，由於川普在11月5日勝選後，比特幣已經大漲50%，上個月創下108,316美元的紀錄高點，但是否會在川普上任後，比特幣行情就出現「利多出盡」、獲利了結的局面。

Pantera Capital投資組合經理人Cosmo Jiang表示：「我們的理解是，川普在下周就職後，有大量的行政命令準備出爐，一些特別有利於數位資產。短期內，我們可能會見到一些『賣在事實』的情況，但那些人是見樹不見林」。

川普 比特幣 美國

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