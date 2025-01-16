油價大漲逾2% WTI突破80美元因美庫存大減 金價收漲

國際油價周三（15日）大漲逾2%，因美國原油庫存大幅減少，且美國對俄羅斯實施新制裁可能導致供應受擾，不過加薩停火協議的消息限制了油價漲幅；金價續漲，美國12月核心通膨數據低於預期，強化市場押注聯準會今年能夠繼續降息。

油價大漲超過2%、西德州中級原油（WTI）突破每桶80美元

布蘭特原油3月期貨收高2.11美元，漲幅2.64%，結算價報每桶82.03美元，為2024年8月以來最高；WTI油價結算價上漲2.54美元，漲幅3.28%，報每桶80.04美元，為7月以來最高。

美國能源資訊局（EIA）報告指出，隨著出口增加和進口下降，上周美國原油庫存降至2022年以來最低。汽油和餾分油庫存增幅超過預期。

瑞穗能源期貨主管Bob Yawger表示：「原油庫存減少主要是由於進出口情勢。出口量令人難以置信。」他說，其中許多是在制裁宣布之前預訂的。

國際能源署（IEA）在其月度石油市場報告中表示，美國對俄羅斯石油的最新一輪制裁，可能會嚴重干擾俄羅斯的石油供應和分銷。

美國官員周三證實，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）已達成在加薩停火並且釋放人質的協議，終結長達15個月的加薩戰爭。這項消息限制了油價漲幅。

金價攀升

現貨黃金價格周三收盤上漲0.7%，至每英兩2,694.32美元。美國黃金期貨收漲1.3%，結算價報2,717.80美元。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示：「核心 CPI 略低於預期。這對黃金來說是一個利多因素...由此推論，聯準會不一定會排除降息的可能性。」「1月降息的可能性微乎其微，但我們預期年底前利率會有所下降。」

市場目前預期聯準會將在年底前降息40個基點，而在通膨數據公布前的預期為約31個基點。

現貨白銀上漲2.6%，至每英兩30.66美元；白金上漲0.2%，至937.58美元；鈀金上漲2.6%，至962.98美元。