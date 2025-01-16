快訊

一年最冷「大寒」將至！命理師曝開運重點 身上點綴2顏色轉運

台積電法說會今登場！股價開高30元 台股早盤一度站上23,000點

以哈達成停火！川普上任前1天生效 第2階段促永久休兵將受考驗

油價大漲逾2% WTI突破80美元因美庫存大減 金價收漲

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
路透

國際油價周三（15日）大漲逾2%，因美國原油庫存大幅減少，且美國對俄羅斯實施新制裁可能導致供應受擾，不過加薩停火協議的消息限制了油價漲幅；金價續漲，美國12月核心通膨數據低於預期，強化市場押注聯準會今年能夠繼續降息。

油價大漲超過2%、西德州中級原油（WTI）突破每桶80美元

布蘭特原油3月期貨收高2.11美元，漲幅2.64%，結算價報每桶82.03美元，為2024年8月以來最高；WTI油價結算價上漲2.54美元，漲幅3.28%，報每桶80.04美元，為7月以來最高。

美國能源資訊局（EIA）報告指出，隨著出口增加和進口下降，上周美國原油庫存降至2022年以來最低。汽油和餾分油庫存增幅超過預期。

瑞穗能源期貨主管Bob Yawger表示：「原油庫存減少主要是由於進出口情勢。出口量令人難以置信。」他說，其中許多是在制裁宣布之前預訂的。

國際能源署（IEA）在其月度石油市場報告中表示，美國對俄羅斯石油的最新一輪制裁，可能會嚴重干擾俄羅斯的石油供應和分銷。

美國官員周三證實，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）已達成在加薩停火並且釋放人質的協議，終結長達15個月的加薩戰爭。這項消息限制了油價漲幅。

金價攀升

現貨黃金價格周三收盤上漲0.7%，至每英兩2,694.32美元。美國黃金期貨收漲1.3%，結算價報2,717.80美元。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示：「核心 CPI 略低於預期。這對黃金來說是一個利多因素...由此推論，聯準會不一定會排除降息的可能性。」「1月降息的可能性微乎其微，但我們預期年底前利率會有所下降。」

市場目前預期聯準會將在年底前降息40個基點，而在通膨數據公布前的預期為約31個基點。

現貨白銀上漲2.6%，至每英兩30.66美元；白金上漲0.2%，至937.58美元；鈀金上漲2.6%，至962.98美元。

庫存 油價 美國

延伸閱讀

以色列與哈瑪斯達成停火協議 結束15個月加薩戰爭

美通膨趨緩…降息機率增 市場押注聯準會6月有動作

非投等債ETF 買氣燒

俄羅斯推出新簽證 捷克外交部批為資訊戰籲勿前往

相關新聞

比特幣又衝上10萬美元 投資人現在評估是否會利多出盡

比特幣價格再度突破10萬美元整數關卡，寫下今年來最大單日漲幅，因美國通膨數據令市場鬆一口氣，帶動美股、美債同步大漲，也激...

美增列25家陸企入黑名單 涉嫌轉台積晶片給華為的算能入列

美國拜登政府周三（15日）增列25家中國大陸企業到限制貿易的實體清單，擔任「白手套」協助華為輾轉獲得台積電晶片的算能科技...

油價大漲逾2% WTI突破80美元因美庫存大減 金價收漲

國際油價周三（15日）大漲逾2%，因美國原油庫存大幅減少，且美國對俄羅斯實施新制裁可能導致供應受擾，不過加薩停火協議的消...

加拿大傳擬定1,050億美元產品報復清單 反擊川普關稅戰

知情人士向彭博資訊透露，加拿大已經起草一份價值1,500億加元（1,050億美元）的美國製造商品初步清單，一旦即將上任美國總統的川普決定對加拿大產品加徵關稅，渥太華當局就將根據這份清單反擊。

美元走軟但貶幅收斂 日銀升息前景提振日圓勁升

美元兌主要貨幣周三（15日）收斂貶幅，但仍趨弱，低於預期的通膨數據緩解人們對通膨加速的擔憂，並增加了聯準會今年降息兩次的...

台積電ADR勁揚逾2% 日月光同樣大漲

台股ADR周三（11日）收盤上漲，台積電ADR收盤大漲2.61%，報每股206.80美元，換算並折合台幣後為每股1,36...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。