加拿大傳擬定1,050億美元產品報復清單 反擊川普關稅戰
知情人士向彭博資訊透露，加拿大已經起草一份價值1,500億加1,050億美元）的美國製造商品初步清單，一旦即將上任美國總統的川普決定對加拿大產品加徵關稅，渥太華當局就將根據這份清單反擊。
消息來源說，這份清單只是草案，並且只準備在川普政府先有行動時，才會使用。加拿大之後可能加徵更多關稅，就看美國怎麼做。
加國總統杜魯多周三（15日）召集各省省長開會，討論加拿大面對美國保護主義應該制定的策略。
13位省長與地區首長中有12位同意要「全方位共同努力，採取必要措施，確保針對美國可能發起的關稅戰，能有堅定反應」，唯獨亞伯達省省長史密斯（Danielle Smith）猶豫，做為加國重要產油區省長，她表示，無法同意因應方案中已有人提出的兩個想法，一是對亞省的能源出口開徵出口稅，二是減少能源出口。
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