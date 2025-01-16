美元走軟但貶幅收斂 日銀升息前景提振日圓勁升

美元兌主要貨幣周三（15日）收斂貶幅，但仍趨弱，低於預期的通膨數據緩解人們對通膨加速的擔憂，並增加了聯準會今年降息兩次的可能性。日圓兌美元升值逾1%，延續亞洲時段日本央行行長植田和男講話引發的升勢。

美元指數下滑0.1%，報109.07。該指數在周一觸及26個月來最高的110.17。

美元兌歐元貶值0.18%，報1.0289美元。

美國勞工統計局數據顯示，12月美國消費者物價指數（CPI）年比上揚2.9%，符合經濟學家的預期。不含食品和能源價格在內的核心通膨符合預期，但低於前月。

核心通膨數據趨軟，加上周二的生產者物價數據的影響，導致美元應聲走貶。

FX Street高級分析師Joseph Trevisani表示：「通膨數據降溫是交易人士削減美元多頭部位的一個訊號。」他認為，在絕對確定通膨回落之前，聯準會對恢復降息將非常謹慎。

隨著美國候任總統川普下周重返白宮，分析師預期他的一些政策將促進經濟成長，同時也會增加物價壓力。

美元兌日圓重貶0.94%，報156.47日圓。

日銀總裁植田和男表示，如果經濟和物價狀況繼續改善，央行將升息並調整貨幣支持力度。

英國通膨降溫令英鎊鬆了一口氣。數據顯示，英國12月通膨意外放緩，英國央行追蹤的核心物價成長指標放緩幅度更大。

英鎊兌美元報1.2229美元，升值0.1%。

法國巴黎銀行資產管理外匯投資組合經理Peter Vassallo表示：「美元強勢不會因為這些（CPI）數據而結束，可能會變得更加微妙，我們可能會看到美元兌歐洲貨幣繼續走強。但兌日圓則不會那麼強勁。」

在周三達成加沙停火協議後，以色列謝克爾兌美元勁升0.8%，觸及一個月來最高，紐約盤尾上漲0.4%，報3.61謝克爾。以色列和約旦發行的國際公債應聲上漲。