台積電ADR勁揚逾2% 日月光同樣大漲
台股ADR周三（11日）收盤上漲，台積電ADR收盤大漲2.61%，報每股206.80美元，換算並折合台幣後為每股1,365.83元，較台北交易股票溢價率為28.25%。
道瓊工業指數15日收盤上漲703.27點，漲幅1.65%，報43,221.55點；標普500指數上漲107.00點，漲幅1.83%，報5,949.91點；那斯達克指數上漲466.84點，漲幅2.45%，報19,511.23點。
費城半導體指數大漲2.13%，上漲107.71點，報5,153.67點。
以下是台股ADR收盤報價：
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 171.39 +2.27 161.50 6.12
中華電 CHT 123.47 +0.86 123.50 -0.02
台積電 TSM 1,365.83 +2.66 1,065.00 28.25
聯電 UMC 41.94 +0.79 41.45 1.18
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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