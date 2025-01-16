美股收盤／CPI樂觀 道瓊勁揚703點 三大指數創兩個月最大漲幅

美國股市周三（15日）大漲，三大股市指數創兩個多月來最大單日漲幅，原因是美國12月核心通膨數據低於預期，讓華爾街鬆一口氣，強化押注聯準會今年繼續降息，刺激了股市反彈和債券殖利率大跌。此外，美國主要銀行的穩健獲利也帶動漲勢。

道瓊工業指數15日收盤上漲703.27點，漲幅1.65%，報43,221.55點；標普500指數上漲107.00點，漲幅1.83%，報5,949.91點；那斯達克指數上漲466.84點，漲幅2.45%，報19,511.23點。

三大股市指數都創11月6日以來的最大單日漲幅，一舉收復2025年的失地。

費城半導體指數大漲2.13%，上漲107.71點，報5,153.67點。

以國內市場為主的羅素2000小型股指數大漲近2%。

美國勞工部公布，隨著能源價格上漲，美國12月消費者物價指數（CPI）攀升0.4%，高於彭博訪調經濟學家原先預期的0.3%，但剔除食物與能源的核心CPI月升率為0.2%，比預期緩和。

周二公布的數據顯示，生產者物價指數（PPI）增幅低於預期。

Wedbush Securities高級副總裁Stephen Massocca表示，「CPI數字和PPI數據--它們沒有非常冷，但肯定也不是過熱的--肯定會讓人相信通膨的餘燼正在熄滅」。

Interactive Brokers的Steve Sosnick說：「今天股市和債市上漲的直接原因是好於預期的環比核心CPI數據，但幅度反映彌漫在市場中的不安情緒」

高盛資產管理分析師Tina Adatia認為，儘管最新的CPI數據可能不足以使1月降息成為可能，但它強化了聯準會降息周期尚未結束的看法。

聯準會褐皮書顯示，2024年底美國經濟活動小幅至適度成長，就業率略有上升，但企業對川普重返白宮後，政策可能推高物價表示擔憂。

指標美國公債殖利率從本周稍早觸及的14個月高點4.809%回落，盤尾下跌13.7個基點，報4.651%。

大型銀行的獲利也提供支撐，摩根大通上漲1.97%，因第4季市場反彈，年度獲利創下新高；富國銀行急升6.69%，因交易活動激增提振其投資銀行業務，第4季獲利超出市場預期。

高盛集團躍升6.02%，貢獻道瓊指數大約214點的漲幅，此前該行交出2021年第3季以來最佳季度獲利。花旗集團在第4季度轉虧為盈後大漲6.49%。標普500指數銀行類股上漲3.37%。

人們期待已久的分階段結束加薩戰爭的協議也讓市場鬆了一口氣，加薩衝突已經持續15個月。