高盛上季獲利激增逾倍 早盤大漲逾6%

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
高盛銀行上季營收和獲利均優於預期，受到企業交易需求提升和投資銀行部門業績的提振，獲利比去年同期激增逾一倍，寫三年多來最高。 路透
高盛銀行上季營收和獲利均優於預期，受到企業交易需求提升和投資銀行部門業績的提振，獲利比去年同期激增逾一倍，寫三年多來最高。 路透

高盛上季營收和獲利均優於預期，受到企業交易需求提升和投資銀行部門業績的提振，獲利比去年同期激增逾一倍。高盛15日股價應聲走高，早盤一度大漲逾6%。

彭博資訊報導，高盛15日表示，截至去年12月31日的第4季營收年增23%至138.7億美元，優於分析師預期的123.6億美元；上季獲利由一年前的20.1億美元增加105%至41.1億美元，為2021年第3季以來最高。

上季每股盈餘（EPS）11.95美元，高於市場預估的8.21美元和一年前的5.48美元。高盛股價淨值比現約1.7，一年前不到1。

至於上季投銀部門營收為20.5億美元，高於分析師預估的20億美元，其中購併顧問費收入9.6億美元，股票承銷業務營收增長98%至4.99億美元，債券承銷營收則增加51%至5.95億美元。

分析師 投資銀行 業績

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