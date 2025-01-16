世界經濟論壇發布風險報告 戰爭、極端天氣威脅全球經濟

世界經濟論壇（WEF）15日公布的調查報告顯示，風險專家認為，未來一、兩年面臨的最大全球風險包括戰爭、極端天氣以及不實資訊，都可能對全球經濟形成重大威脅。

這份WEF「全球風險報告」顯示，近四分之一（23%）受訪者把武裝衝突（含戰爭和恐怖主義）評為未來一年對全球經濟成長威脅最大的風險。「全球風險」指嚴重得衝擊全球國內生產毛額（GDP）、人口或天然資源的情況。

極端天氣，包括熱浪、龍捲風和洪水，從2024年頭號風險退居次位。氣候危機使極端天氣發生得更頻繁、更強烈。

不實資訊，包括錯誤資訊和造假資訊，連續第二年登上未來兩年風險榜首；若遠眺未來十年，名列前茅的是環境相關風險，例如極端天氣事件、生物多樣性喪失、生態系崩潰等。

WEF董事總經理杜賽克說：「地緣政治緊張加劇、全球互信裂解以及氣候危機，正給全球體系帶來前所未見的壓力。」杜賽克表示，置身歧見加深、風險層出不窮的世界，全球領袖除加強合作和應變彈性外，別無選擇，否則將面對動盪愈演愈烈的後果。

這項調查在去年9月和10月訪調逾130國、900多位準備參與WEF年會的產官學界專家，徵詢他們對短期（至2025年底）、短中期（至2027年）和長期（至2035年）風險的看法。

今年WEF年會訂於1月20日登場，適逢美國總統當選人川普宣誓就職日。已承諾終結俄烏戰爭的川普，預定23日透過視訊向與會者致詞。籌辦人員表示，烏克蘭總統澤倫斯基將出席會議，並於21日發表演說。歐盟執委會主席范德賴恩、中國大陸國務院副總理丁薛祥也將出席。

WEF指出，兩年前，武裝衝突威脅短期全球穩定的風險遭低估，地緣政治衝突升高。聯合國秘書長古特瑞斯曾警告，世界正面臨二戰後為數最多的衝突，俄羅斯大舉入侵烏克蘭，中東和非洲衝突不斷，就是明顯例證。