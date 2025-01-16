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美通膨趨緩…降息機率增 市場押注聯準會6月有動作

經濟日報／ 編譯湯淑君陳苓／綜合外電
美國上月通膨率回升，反映汽油價格大漲，但其他物價和服務價格漲勢趨緩，使剔除食物與能源的核心通膨率低於預期。 路透
美國上月通膨率回升，反映汽油價格大漲，但其他物價和服務價格漲勢趨緩，使剔除食物與能源的核心通膨率低於預期。 路透

美國上月通膨率回升，反映汽油價格大漲，但其他物價和服務價格漲勢趨緩，使剔除食物與能源的核心通膨率低於預期，激勵美股15日早盤開高走高，道瓊指數大漲逾600點，美債殖利率應聲下滑。

勞動統計局15日公布，美國去年12月消費者物價指數（CPI）較11月攀升0.4%，過去一年來升幅達2.9%，兩個數據都與彭博資訊訪調的經濟學家原先所預估的一致。

整體CPI不論是月升幅或年升幅，都比前一個月的數據高，不過剔除食物和能源的核心CPI年增率，從前月的3.3%趨緩至3.2%，低於預期的3.3%。核心CPI月增率為0.2%，也比預期低0.1個百分點。

美核心CPI走勢
美核心CPI走勢

聯邦資金利率期貨顯示，投資人15日估計，Fed今年底前有接近五成機率將降息兩次，首次行動可能在6月。

美股三大指數15日早盤齊揚，道瓊一度勁揚620點，美債殖利率跌破4.7%。

上月整體CPI升高，主因是能源價格勁升2.6%，尤其受汽油價格大漲4.4%驅動。食物價格同步上漲，上月漲幅達0.3%。食物價格在2024年漲2.5%，能源價格全年則下跌0.5%。

約占CPI三分之一權重的居住成本，上月漲0.3%，全年漲4.6%是2022年1月來最小年增幅。

整體而言，這份CPI報告優於預期，但仍顯示聯準會（Fed）要把通膨率壓回2%目標，尚待努力。一年前的此時，整體通膨率為3.3%、核心通膨率為3.9%。

本周的通膨數據，包括日前公布的生產者物價指數（PPI），可望使Fed本月稍後舉行決策會議時維持利率不變。

去年夏末，失業率升高和招聘趨緩，促使Fed啟動降息循環，把聯邦資金目標區間降至4.25%~4.5%。但上月非農新增就業人數大幅超越預期，失業率降至4.1%，加上通膨數據持續數月頑強不屈，近期降息機率渺茫。

同於15日公布通膨數據的英國，同樣出現通膨降溫的趨勢，緩解今年以來困擾英國資產的擔憂，英國公債價格也反彈回升。 去年12月CPI年升2.5%，比前月的2.6%減速，是三個月來首見，也符合市場預期。

10年期英債殖利率下跌16個基點，創2023年以來最大跌幅，至4.74%。美國通膨數據低於預期，也加劇了英債的漲勢。數據公布後，交易員也提高對英國央行今年降息的押注，預計今年全年料降息54個基點，而前一天僅預期調降不到40個基點。

CPI Fed 聯準會 通膨 降息

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