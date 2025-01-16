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英特爾創投分家 拚募資

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

英特爾（Intel）表示，計劃將旗下創投事業「英特爾資本」（Intel Capital）獨立出去並更名，便於向外部投資人募資，但英特爾仍將是「新公司的主要投資人」。

英特爾14日在新聞稿中說，「獨立營運預料將於2025年下半年開始，屆時英特爾資本將冠以新名運作。現有的英特爾資本團隊將轉移至新公司，並在過渡期間維持正常的業務運作。」

英特爾資本成立於1991年，目前持有逾50億美元資產。是矽谷聞名的創投機構。大企業之下設立創投部門，預算來自集團內部，這種作法在當年堪稱獨樹一幟。英特爾資本過去30年間對其他企業的投資超過200億美元，重心擺在支持能推動PC和伺服器產業發展的技術，這兩大領域仍是英特爾主要的營收來源，投資對象包括艾司摩爾（ASML）、紅帽（Red Hat）和VMware公司。

這種模式在矽谷以及其他產業中也被廣泛複製，包括Google、微軟、Salesforce等科技公司，連聯合利華和BMW等非科技企業都紛紛投入這個領域。

但英特爾也不是第一家將投資部門分拆出去的科技公司。

早在2011年，德企思愛普（SAP）就將旗下創投部門SAP Ventures獨立為一家新公司，後來更名為Sapphire Ventures。

團隊 投資人 矽谷

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