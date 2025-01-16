小型核能反應爐仍有疑慮

全球掀起興建小型模組化核子反應爐（SMR）的熱潮並不令人意外，在工廠預先組裝好的SMR，理論上可縮減建造時間、融資成本、以及在廠址興建伴隨的各種風險；然而，由於這項科技才剛起步，要等到疑慮漸消，產業規模才有望壯大。

英國金融時報（FT）報導，通常SMR的裝置容量不超過300千瓩（MW），儘管也存在發電量較大的機組。在2021年–2022年，勞斯萊斯曾預估，第一座裝置容量達470MW的SMR，成本為25億英鎊（約30.5億美元），未來成本有望降至約20億英鎊。相較下，大型核能電廠在西方國家，素有預算超支、啟用延宕的傾向，例如在英格蘭東部、裝置容量達3.2百萬瓩（GW）的Sizewell C核電計畫，預計將耗資約400億英鎊，比2020年的預期倍增。

正在重塑電力產業的人工智慧（AI）榮景，也嘉惠了小型核反應爐。亞馬遜、Google母公司字母認為，他們可為耗電量大的資料中心供電。英國的AI策略也涵蓋創立能源委員會，以考量如何投資SMR等事宜。