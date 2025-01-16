Meta裁員5% 瞄準墊底員工

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
臉書母公司Meta正在裁員約5%，裁撤績效表現最差的員工。路透
臉書母公司Meta正在裁員約5%，裁撤績效表現最差的員工。路透

臉書母公司Meta正在裁員約5%，主要裁撤績效表現最差的員工，但也計劃聘僱新人補上空缺職位。

在一份發給所有員工的內部備忘錄中，執行長祖克柏表示：「我已決定提高績效管理標準，更快地淘汰表現不佳的員工。」他還說，要讓公司邁向聚焦於AI、智慧眼鏡和未來社群媒體的「高強度年」（intense year）。

截至9月，Meta聘僱約7.2萬人，代表這一波裁員將影響3,600人。

祖克柏說：「我們通常會讓在一年內未達預期者出局，但在這一輪，我們會進行更廣泛基於績效表現的裁員。」知情人士透露，這輪績效考核周期預期會在2月結束。

在美國被裁的員工預期會在2月10日收到通知，至於在其他國家的員工則會較晚被告知。祖克柏說，公司將依過去的做法，發給一大筆遣散費。

祖克柏曾宣告，2023年是Meta的「效率年」，接著宣布裁員1萬人的計畫。現在他調整說法，表示基於績效的裁員目標是確保公司擁有「最強的人才」，且能「引入新人」。

備忘錄顯示，Meta預期在當前績效周期結束前縮減人力10%，其中包含2024年約5%的裁員。

祖克柏上周宣布一系列政策調整，包括停止平台上的事實查核機制、終止許多員工多元化與包容措施，並且調整「仇恨行為」政策，允許有關討論移民、女性、跨性別和非二元性別者的措辭更有彈性。祖克柏此時正努力改善與候任總統川普的關係。

今年開年以來，Meta並非是唯一宣布進行績效裁員的公司。微軟據報也在裁員，裁撤表現不佳的員工。另有消息人士透露，連負責資安、體驗與裝置、銷售、以及遊戲等部門的人員，也將丟掉飯碗。

祖克柏 績效 跨性別

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