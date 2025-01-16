小摩、高盛、花旗去年第4季獲利亮眼

受惠於市場反彈，交易和併購業務獲利豐厚，摩根大通（JPMorgan Chase，小摩）、高盛、花旗集團，均交出亮眼財報，小摩年度獲利更創歷來新高。

小摩15日宣布，去年第4季營收上揚10%至437.4億美元，獲利激增50%至140億美元，均擊敗市場預期，主要是經濟強健，加上聯準會（Fed）降息，提振股債發售，此種多頭環境也促成更多併購交易。

小摩執行長戴蒙15日在聲明稿中表示，美國經濟維持韌性，但仍有兩大風險。一是現在和未來的開支需求，可能會引發通膨，這種壓力也許會持續一段時間。二是地緣政治狀況，依舊是第二次世界大戰以來最危險、也最複雜的。

小摩的華爾街業務表現佳，反映上季投資銀行費用跳增49%、交易營收攀高21%。信用、貨幣、新興市場交易熱絡，有助固定收益部門，而衍生商品和現金市場的交易回溫，挹注股票業務。

儘管上季淨利息收入（NII）下滑3%至234億美元，仍超越預期；NII是銀行放貸收入與存款利息支出的差額。

小摩預估，2025年NII將達940億美元，高於分析師估計近910億美元。

全年而言，小摩2024年獲利增至585億美元，締造空前新高，並優於一年前的496億美元。

高盛情況類似，去年第4季營收年增23%至138.7億美元，優於分析師預期的123.6億美元；上季獲利增加105%至41.1億美元，比去年同期激增逾一倍，並為2021年第3季以來最高。

上季每股盈餘（EPS）11.95美元，高於市場預估的8.21美元和一年前的5.48美元。

投銀部門營收為20.5億美元，高出分析師預估的20億美元，其中購併顧問費收入9.6億美元。股票承銷業務營收增長98%至4.99億美元，債券承銷營收則增加51%至5.95億美元。

花旗去年第4季由虧轉盈，上季淨利為29億美元，或每股1.34美元，從前年同期的淨損18億美元、或每股1.16美元轉盈。

花旗第4季市場收入躍增36%至46億美元。併購和IPO交易在歷經約三年的乾涸期後復甦，也讓交易員賺進大把鈔票。業界主管預期這股動能將會持續到今年，因為聯準會（Fed）還會繼續降息，以及川普重返白宮後，有望頒布更多有利企業的政策。