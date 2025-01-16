馬斯克挨告 當年逾時披露推特持股

美國證券管理委員會十四日向法院控告億萬富豪馬斯克，指他在二○二二年收購推特公司（Twitter）股權達百分之五時，隱匿消息逾時不公布，損及大眾投資人權益。

路透報導，美國證管會向華盛頓特區聯邦法院提告表示，馬斯克隱匿逾時十一天才公布最初所購買的推特百分之五普通股，已違反聯邦證券法。

美國證管會規定，投資人對一家公司持股比率超過百分之五時，須在十天內公布資訊；在馬斯克的案例中，依規定他應在二○二二年三月廿四日之前揭露消息。

證管會表示，馬斯克以犧牲毫無戒心的投資人為代價，以人為操作低價，購買了價值逾五億美元的推特公司股票，到二○二二年四月四日才披露他買股消息，而那時他已擁有百分之九點二的推特股分。

美國證管會表示，消息披露後，推特股價上漲百分之廿七以上。

證管會提起訴訟，旨在迫使馬斯克支付民事罰款，並返還他的不當得利。

馬斯克最終在二○二二年十月以四百四十億美元收購推特。

馬斯克的律師史派洛表示，證管會的訴訟是對馬斯克多年騷擾行動的結果。他說，「馬斯克沒有做錯任何事」。