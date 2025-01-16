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印尼突降息 放手拚經濟

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

印尼央行15日意外宣布降息，儘管金融市場波動導致印尼盾大幅貶值，央行仍恢復貨幣寬鬆路線，以刺激這個東南亞最大經濟體成長。

路透報導，印尼央行把基準利率調降1碼至5.75%，為去年9月來首次降息，且降至逾一年來最低。

這出乎路透訪調的30名經濟學家所有人預料，由於美元走升對印尼盾構成向下壓力，30名經濟學家都預測央行將按兵不動。央行同日也分別將存款機制利率和貸款機制利率調降1碼至5%和6.5%。

央行總裁瓦瑞耀表示：「現在是降息的時候，以創造更好的成長。」他並表示，央行將「監看是否有進一步支持經濟成長的空間」，暗示央行可能還會採取更多措施，來刺激經濟。

瓦瑞耀表示，這次降息的主因是因為有跡象顯示，去年第4季經濟成長不如預期，且到2026年為止的低通膨展望，也提供了政策寬鬆的空間。雖然美國貨幣政策的不確定性仍在，但央行已更能夠評估印尼經濟會受到的影響。

印尼通膨率持續保持溫和，12月年增率為1.57%，接近央行目標區間1.5%-3.5%的下緣。

央行表示，2024年的經濟成長率，預料將略低於央行預期區間4.7%-5.5%的中點，2025年的預測區間也從原來的4.8%-5.6%，下修至4.7%-5.5%，因為家庭消費和出口預料將疲軟。

印尼 通膨

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