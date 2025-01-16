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川普效應 新興股市重挫
為因應美國候任總統川普恐加徵關稅、美元強升、美債殖利率攀升等威脅，投資人正在拋售新興市場股票，MSCI新興市場指數自去年10月2日觸及兩年半高點以來已摔落逾10%，墜入修正領域。
英國金融時報報導，市場押注，川普的關稅措施與減稅計畫可能導致通膨復熾，加上強勁的美國經濟可能拖慢聯準會（Fed）的降息步伐，已打擊新興市場。隨著交易員調整對美國通膨的預期，美債殖利率近幾周竄升。
East資本公司資產組合顧問阿克查克馬克表示，「很顯然，隨著美債殖利率上升與美元強升…這種環境肯定不利於新興市場繳出好表現」；他說，MSCI新興市場指數當中約三分之二的股指，都正在承受壓力。
占比最高的中國股市，自去年10月2日來挫跌15%；印度股市與南韓股市近幾個月也重挫。根據摩根大通的資料，投資人繼去年從新興市場指數股票型基金（ETF）撤資約310億美元後，今年來又再撤出約30億美元。
美國利率維持更高更久以及強勁美元，常促使美國的資金停泊在國內，而非承受海外投資風險。為因應美國可能加徵關稅，投資人預期新興市場國家會試圖讓本幣貶值，以提升其出口競爭力，此舉將致使以新興市場貨幣計算的獲利縮水。
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