巴西新創攜手農業企業 亞馬遜劣化土地再造林
由私募股權支持的再造林新創公司re.green近日宣布，已與巴西農業企業Agro Penido簽署合作協議，計劃利用亞馬遜雨林的原生植物恢復後者擁有的600公頃土地。
路透社報導，這項合作是巴西新興造林產業的最新交易。巴西是全球最大雨林的主要分布地，亞馬遜城市貝倫（Belem）今年還將舉辦聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）。
包括re.green、法國安盛（AXA）支持的Mombak和Biomas在內的當地新創公司一直在努力購買土地或與當地農民合作，以恢復亞馬遜地區的土地。
將劣化的土地恢復為森林可產生碳信用額度，企業可以在自願性市場購買碳信用額度來抵換其溫室氣體排放，或透過巴西近期立法設立的強制性市場進行碳交易。
谷歌（Google）母公司Alphabet、微軟（Microsoft）、臉書（Facebook）母公司Meta以及邁凱輪車隊（McLaren Racing）最近都曾向巴西的專案購買碳信用額度。
re.green執行長皮科洛（Thiago Picolo）告訴路透社，新的re.green協議是首次合作恢復農民擁有的土地，並提到該公司已向牧場經營者購買2萬6000公頃土地。
皮科洛說：「購買土地是個重要的模式，但我們始終明白，要達到re.green所期望的規模，就必須與土地所有者合作，並讓他們參與這項業務。」
re.green得到巴西億萬富翁薩勒斯（Joao MoreiraSalles）以及Lanx Capital、Principia、和GáveaInvestimentos等資產管理公司的支持，其中GáveaInvestimentos是由前中央銀行總裁弗拉加（ArminioFraga）創立。
re.green的目標是在巴西恢復100萬公頃的土地，相當於美國德拉瓦州（Delaware）面積的2倍。該公司去年5月宣布與微軟達成協議，要在亞馬遜地區恢復1萬5000公頃土地。
這項與Agro Penido的合作涵蓋巴西最大穀物生產州馬托格羅索州（Mato Grosso）辛古原住民公園（XinguIndigenous Park）周邊地區。
皮科洛表示，re.green計劃恢復Agro Penido農場中生產力較低的區域，部分土地除了碳信用額度外，還能生產木材。
他還說，合作的第1階段有望在未來數十年生產30萬個單位的碳信用額度，每單位碳信用額度代表從大氣中移除的1公噸二氧化碳當量。
皮科洛指出，re.green因造林取得的信用額度可售出高價，在私人交易中，每單位價格為50至100美元。
科學家認為，保護亞馬遜對於遏止氣候變遷非常重要，因為雨林中的樹木能吸收大量造成全球暖化的二氧化碳。不過，一些批評者認為，碳抵換機制讓汙染者得以避免減少碳排。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言