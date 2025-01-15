公布2025年全球經濟展望 法巴銀：股市無空頭見「金髮女孩經濟」

法國巴黎銀行15日發布2025年全球經濟展望，縮減美聯準會（Fed）降息幅度至2次、每次25個基點（1基點為0.01個百分點），終端利率降至4％，與星展、渣打銀預期相同。料歐洲央行受到經濟較疲弱將降息4次，每次25個基點，至今年9月最終存款利率降至2％。料全球經濟進入衰退可能性不大，市場仍有潛力持續穩健發展。

法巴銀指出，目前，美國和歐洲的基準利率處在15至20年以來的高點。歐洲和中國大陸的經濟成長低於平均水準，美國經濟也正放緩，各國央行已開始降息以幫助就業市場和刺激經濟成長，這一波降息循環將至少持續到2025年底。

法國巴黎銀行今信心喊話說，全球經濟成長溫和、通膨逐漸回落接近央行目標水準、基準利率也穩步下降，形成難得的「金髮女孩經濟」（Goldilocks Economy）環境，「今年不會出現股市空頭」，同時「美國經濟不會發生衰退」，認為投資人今年不要現金滿手，第2季、第3季可以尋找債券布局機會點，並布局5％在黃金部位以做避險。

法巴銀分析，只有兩種情況股市會進入空頭：經濟衰退以及美聯準會（Fed）緊縮，「兩種情況今年都不會發生」，美國經濟仍有韌性，料美Fed今年降息減至兩碼、貨幣持續寬鬆，全球成長溫和，青睞投資等級債，並認為川普上任後，不會在一年內對中國大陸以及被點名的出口國調高關稅。

法國巴黎銀行財富管理亞洲區投資長巴亞尼（Prashant Bhayani）今來台，分析指出，日本央行未來6到12個月將升息兩到三次，日圓匯率將升至150日圓兌1美元，將可能見到許多資金重回日本市場，看好日股前景，長遠美元仍將走弱，屆時將是亞股絕佳進場買點。

他看好亞股中的高股息個股以及國內消費旅遊個股，認為韓國股市估值具有吸引力，加碼配置新加坡，料印尼與印度將維持5％高速成長，據了解，外銀資產高端客戶也對上述點名的個股市場展現高度興趣。

巴亞尼指出，短線美元指數雖會續強，但預期未來12個月，美元指數略降至108，預期今年美國經濟成長率2.1％，稍微放緩幣仍維持正成長，美經濟衰退比率僅有20％、機率很低，「沒有人認為美國經濟將會發生衰退」。

也因美國經濟展現韌性，新任美國總統川普帶來潛在通膨壓力，推升近期美債殖利率走高，巴亞尼指出，「美國聯準會很可能正在後悔，去年不應該一口氣降息50個基點」。

市場關注今天晚上公布的CPI數字，法國巴黎銀行預期，美國十年期公債殖利率將有機會上看5％，假設觸碰，「就是投資好機會」，「如果美元繼續走強、美債殖利率走高，代表美將更緊縮，讓美經濟放緩，也會美國今年更有降息空間，後續美聯準會降息，將會帶來不錯的投資前景」。

法國巴黎銀行財富管理提出2025年五大投資主題

五大投資主題包括貨幣寬鬆、基礎建設、多元投資策略、AI變現能力，以及健康長壽市場的投資機會。

投資主題一：搭上貨幣寬鬆順風車。包括：現金將轉向債券等受惠於利差的資產，從殖利率曲線走峭中獲利，如銀行股和相關產業。另外，工業類股在降息環境可望重振活力、有機會反彈；中小型企業將受惠降息和軟著陸的經濟環境；黃金將受惠央行降息、上看每盎司3000美元。槓桿型資產類別如不動產、私募股權、基礎設施及公用事業、潔淨能源。

投資主題二：基礎建設投資機會，首先，對AI的另類投資或間接投資，包括數據中心不動產、智慧電網的電力需求成長、能源效率。其次，美國和歐盟的交通基礎設施，以及美國液化天然氣（LNG）相關的能源基礎設施，與潔淨水源的生產和分配、網絡安全基礎設施、核能，另外還有工業金屬例如用於電力基礎設施升級的銅，以及建築材料產業例如水泥和混凝土。

投資主題三：多元配置仍是「免費午餐」。法國巴黎銀指出，過去八年，美國科技巨頭表現亮眼，在MSCI全球指數的1410檔成分股中，依權重計算，前十大公司中有九家是美國科技股，使得全為了更進一步降低投資組合風險，建議投資人應考慮投資於股票、債券和不動產以外的另類資產：包括，下檔保護策略，例如保本型結構型產品、ETF、貴金屬、不動產信託基金（REITs）。

投資主題四：AI「鈔」能力。面對AI相關科技的興起，我們看到的間接投資機會包括：因 AI相關科技在未來12至24個月提高生產力而受惠的工業、媒體/行銷和零售公司；另外，電力和數據中心基礎設施、機器人和自動化、醫療保健的藥物研發與診斷、物流效率。

投資主題五：健康新「長」態，包括精選的製藥、生技或醫療科技公司；以及專注於醫療保健的不動產基金和REITs；健康與保健（醫療科技、健康與永續食品、精選的營養保健品、以及專注於年長者的消費和服務公司；金融服務，例如資產和財富管理、健康保險。