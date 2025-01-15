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公布2025年全球經濟展望 法巴銀：股市無空頭見「金髮女孩經濟」

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
法國巴黎銀行財富管理2025年市場展望，左起為法國巴黎銀行財富管理亞洲區投資長巴亞尼、法國巴黎銀行財富管理台灣區負責人林素真及法國巴黎銀行財富管理亞洲區股票諮詢部主管徐啟敏。法國巴黎銀／提供
法國巴黎銀行財富管理2025年市場展望，左起為法國巴黎銀行財富管理亞洲區投資長巴亞尼、法國巴黎銀行財富管理台灣區負責人林素真及法國巴黎銀行財富管理亞洲區股票諮詢部主管徐啟敏。法國巴黎銀／提供

法國巴黎銀行15日發布2025年全球經濟展望，縮減美聯準會（Fed）降息幅度至2次、每次25個基點（1基點為0.01個百分點），終端利率降至4％，與星展、渣打銀預期相同。料歐洲央行受到經濟較疲弱將降息4次，每次25個基點，至今年9月最終存款利率降至2％。料全球經濟進入衰退可能性不大，市場仍有潛力持續穩健發展。

法巴銀指出，目前，美國和歐洲的基準利率處在15至20年以來的高點。歐洲和中國大陸的經濟成長低於平均水準，美國經濟也正放緩，各國央行已開始降息以幫助就業市場和刺激經濟成長，這一波降息循環將至少持續到2025年底。

法國巴黎銀行今信心喊話說，全球經濟成長溫和、通膨逐漸回落接近央行目標水準、基準利率也穩步下降，形成難得的「金髮女孩經濟」（Goldilocks Economy）環境，「今年不會出現股市空頭」，同時「美國經濟不會發生衰退」，認為投資人今年不要現金滿手，第2季、第3季可以尋找債券布局機會點，並布局5％在黃金部位以做避險。

法巴銀分析，只有兩種情況股市會進入空頭：經濟衰退以及美聯準會（Fed）緊縮，「兩種情況今年都不會發生」，美國經濟仍有韌性，料美Fed今年降息減至兩碼、貨幣持續寬鬆，全球成長溫和，青睞投資等級債，並認為川普上任後，不會在一年內對中國大陸以及被點名的出口國調高關稅。

法國巴黎銀行財富管理亞洲區投資長巴亞尼（Prashant Bhayani）今來台，分析指出，日本央行未來6到12個月將升息兩到三次，日圓匯率將升至150日圓兌1美元，將可能見到許多資金重回日本市場，看好日股前景，長遠美元仍將走弱，屆時將是亞股絕佳進場買點。

他看好亞股中的高股息個股以及國內消費旅遊個股，認為韓國股市估值具有吸引力，加碼配置新加坡，料印尼與印度將維持5％高速成長，據了解，外銀資產高端客戶也對上述點名的個股市場展現高度興趣。

巴亞尼指出，短線美元指數雖會續強，但預期未來12個月，美元指數略降至108，預期今年美國經濟成長率2.1％，稍微放緩幣仍維持正成長，美經濟衰退比率僅有20％、機率很低，「沒有人認為美國經濟將會發生衰退」。

也因美國經濟展現韌性，新任美國總統川普帶來潛在通膨壓力，推升近期美債殖利率走高，巴亞尼指出，「美國聯準會很可能正在後悔，去年不應該一口氣降息50個基點」。

市場關注今天晚上公布的CPI數字，法國巴黎銀行預期，美國十年期公債殖利率將有機會上看5％，假設觸碰，「就是投資好機會」，「如果美元繼續走強、美債殖利率走高，代表美將更緊縮，讓美經濟放緩，也會美國今年更有降息空間，後續美聯準會降息，將會帶來不錯的投資前景」。

法國巴黎銀行財富管理提出2025年五大投資主題

五大投資主題包括貨幣寬鬆、基礎建設、多元投資策略、AI變現能力，以及健康長壽市場的投資機會

投資主題一：搭上貨幣寬鬆順風車。包括：現金將轉向債券等受惠於利差的資產，從殖利率曲線走峭中獲利，如銀行股和相關產業。另外，工業類股在降息環境可望重振活力、有機會反彈；中小型企業將受惠降息和軟著陸的經濟環境；黃金將受惠央行降息、上看每盎司3000美元。槓桿型資產類別如不動產、私募股權、基礎設施及公用事業、潔淨能源。

投資主題二：基礎建設投資機會，首先，對AI的另類投資或間接投資，包括數據中心不動產、智慧電網的電力需求成長、能源效率。其次，美國和歐盟的交通基礎設施，以及美國液化天然氣（LNG）相關的能源基礎設施，與潔淨水源的生產和分配、網絡安全基礎設施、核能，另外還有工業金屬例如用於電力基礎設施升級的銅，以及建築材料產業例如水泥和混凝土。

投資主題三：多元配置仍是「免費午餐」。法國巴黎銀指出，過去八年，美國科技巨頭表現亮眼，在MSCI全球指數的1410檔成分股中，依權重計算，前十大公司中有九家是美國科技股，使得全為了更進一步降低投資組合風險，建議投資人應考慮投資於股票、債券和不動產以外的另類資產：包括，下檔保護策略，例如保本型結構型產品、ETF、貴金屬、不動產信託基金（REITs）。

投資主題四：AI「鈔」能力。面對AI相關科技的興起，我們看到的間接投資機會包括：因 AI相關科技在未來12至24個月提高生產力而受惠的工業、媒體/行銷和零售公司；另外，電力和數據中心基礎設施、機器人和自動化、醫療保健的藥物研發與診斷、物流效率。

投資主題五：健康新「長」態，包括精選的製藥、生技或醫療科技公司；以及專注於醫療保健的不動產基金和REITs；健康與保健（醫療科技、健康與永續食品、精選的營養保健品、以及專注於年長者的消費和服務公司；金融服務，例如資產和財富管理、健康保險。

AI 亞股 日本央行 美國經濟 降息

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