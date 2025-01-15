英國跑車品牌攜手行競科技 席捲2025年東京改裝車展

2025東京改裝車展（Tokyo Auto Salon 2025）近期於日本千葉市幕張展覽中心盛大開幕。作為全球規模最大的車展之一，此展覽匯聚了眾多汽車領域的重量級品牌，成為國際車壇趨勢的風向標。今年，英國傳奇跑車製造商Caterham攜手台灣電池技術先驅——行競科技（XING Mobility），展出全新純電輕量化概念跑車Project V，結合行競科技的IMMERSIO CTP浸沒式冷卻電池技術，彰顯Caterham在電動化轉型上的創新里程碑。

Caterham以輕量化設計和極致駕駛樂趣聞名，而全新概念純電跑車Project V不僅延續這一傳統，更將電動技術推向新高度。Project V的核心電池系統採用了行競科技領先業界的IMMERSIO CTP無模組浸沒式冷卻技術，搭配先進的Cell-to-Pack （CTP）架構，專為跑車緊湊的車體空間量身定製。

行競科技創辦人暨執行長洪裕鈞表示，「作為長期熱愛Caterham 7的車主，我們非常榮幸能與Caterham攜手合作，參與其電動化轉型的關鍵旅程。Caterham簡約而輕量化的設計哲學，與行競科技對創新、簡單性與效率的追求完美契合。我們相信，這項創新將為純電駕駛體驗開啟全新篇章」。

Caterham EVo執行長Takuya Yamazaki表示，「我們對XING Mobility的浸沒式冷卻電池技術充滿信心，相信不久後的將來，此技術將會成為汽車產業電池科技發展的關鍵技術之一，本次非常期待雙方能在電動車領域展開進一步合作，著實令人興奮」。

自2023年於英國Goodwood Festival of Speed首次亮相以來，Project V憑藉其革新設計與性能備受全球車迷矚目。本次於2025東京改裝車展的亮相標誌著Caterham電動轉型的又一重要里程碑。Caterham與行競科技的合作不僅展示了雙方對創新與永續的共同承諾，更彰顯了電動化跑車的無限潛能。