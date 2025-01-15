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鋁價上漲 傳歐盟考慮逐步限制俄羅斯鋁和LNG

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
歐盟考慮對俄羅斯的金屬祭出新一輪制裁。圖為示意圖。美聯社
歐盟考慮對俄羅斯的金屬祭出新一輪制裁。圖為示意圖。美聯社

國際鋁價今天盤中上漲，原因是歐盟考慮對俄羅斯的金屬祭出新一輪制裁，且中國大陸的鋁產量增產預料將減緩。

在倫敦交易的鋁期貨15日盤中上漲0.7%至每噸2,600美元。知情人士透露，歐盟考慮對俄羅斯加強制裁，包括限制進口俄羅斯鋁產品，及逐步停止購買俄國的液化天然氣（LNG），做為針對俄羅斯入侵烏克蘭所進行的新制裁方案一環。限制措施可能會逐步實施，範圍仍待確定。

歐盟正在草擬的第16輪制裁還包括，對運輸俄羅斯石油的影子船隊中的數十艘郵輪實施限制，以及進一步管制可用於軍事目的的商品。知情人士說，還會見到更多銀行切斷SWIFT國際支付系統。

自俄烏戰爭爆發以來，出口至歐洲的俄羅斯鋁已將減少，原因是製造業者廣泛自行實施制裁措施，因而逐步改變了全球供應鏈。俄羅斯轉而將供應輸往中國大陸，中國的俄國金屬進口量從2022年來已經增加超過一倍，達到一年超過100萬噸。

碩和資產管理公司分析師指出，貿易量改道的額外影響可能非常有限，原因是市場已經調整過了，「市場現在不急切需要俄羅斯的鋁」。

另據上海有色金屬網的研究員，在中國大陸，鋁產業今年將達到轉折點，原因是限制產量即將讓鋁的產量增長減緩，因此鋁金屬能出口的量減少，進而支撐價格。

俄羅斯 歐盟

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