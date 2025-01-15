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美求職平台Indeed評選最佳25大職業！獸醫奪冠 年薪逾460萬元
你也在尋求新的就業機會或是拚年後轉職嗎？美國求職平台Indeed評選出2025年的最佳25大職業，除了薪水高、職缺持續成長外，最低年薪更至少達7萬5000美元（約新台幣247萬元）。
CNBC報導，這份最佳職業排行榜的前5名分別是獸醫、業務、內科醫師、土木工程師和估算師。
獸醫年薪中位數達13萬9999美元（約新台幣463萬元），2021年至2024年職缺成長幅度124%。
業務年薪中位數18萬2487美元（約新台幣603萬元），2021年至2024年職缺成長幅度76%。
內科醫師年薪中位數22萬5000美元（約新台幣744萬元），2021年至2024年職缺成長幅度76%。
土木工程師年薪中位數10萬872美元（約新台幣333萬元），2021年至2024年職缺成長幅度104%。
估算師年薪中位數9萬9592美元（約新台幣329萬元），2021年至2024年職缺成長幅度51%。
排行榜第6至10名則分別是辯護律師（年薪中位數14萬5168美元）、區域經理（年薪中位數8萬348美元）、臨床心理師（年薪中位數11萬8597美元）、消防工程師（年薪中位數11萬美元）、結構工程師（年薪中位數11萬725美元）。
排行榜連結：https://www.indeed.com/career-advice/news/best-jobs-2025
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