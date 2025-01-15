快訊

專訪／曾豪駒看12強28條好漢 最專注、最嗨、最貼心是誰？

性侵案延燒！麥當勞「美樂蒂聯名」急喊卡 業者2點回應

命名惹議／該利益迴避？以官員命名新物種引學術圈論戰

再收緊台積電對中供應！傳拜登將擴大晶片禁令至16奈米 最快今公布

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
傳美國總統拜登卸任前將再祭出系列新措施，要求台灣台積電、南韓三星與英特爾等先進晶片製造商收緊對中國的供應。路透
傳美國總統拜登卸任前將再祭出系列新措施，要求台灣台積電、南韓三星與英特爾等先進晶片製造商收緊對中國的供應。路透

彭博資訊引述知情人士報導，美國總統拜登卸任前將再祭出系列新措施，要求台灣台積電、南韓三星與英特爾等先進晶片製造商收緊對中國的供應流，希望從源頭切斷，新措施最快可能在當地時間15日公布。

根據知情人士，這些最新措施將促使台積電、三星和英特爾更加仔細審查客戶，並加強盡職調查。這項舉措是源於先前台積電晶片被秘密轉移至美國黑名單華為。

知情人士透露，根據草案規定，所有14或16奈米以下成熟製程將受到限制，並且需要政府許可才能在中國及其他國家地區銷售。

台積電 情人 美國

延伸閱讀

美眾院議長：川普就職日國會不降半旗

防中國有可乘之機 拜登推新協議鞏固印太關係

拜登將古巴移出資助恐怖主義國家名單 廢除交流限制

經濟日報社論／拜登臨去秋波 晶片業挨悶棍

相關新聞

美求職平台Indeed評選最佳25大職業！獸醫奪冠 年薪逾460萬元

你也在尋求新的就業機會或是拚年後轉職嗎？美國求職平台Indeed評選出2025年的最佳25大職業，除了薪水高、職缺持續成...

再收緊台積電對中供應！傳拜登將擴大晶片禁令至16奈米 最快今公布

彭博資訊引述知情人士報導，美國總統拜登卸任前將再祭出系列新措施，要求台灣台積電、南韓三星與英特爾等先進晶片製造商收緊對中...

日圓盤中急拉！植田和男：日銀下周將決定是否升息

日銀總裁植田和男表示，央行將在下周的決策會議決定是否升息。消息傳出後，日圓匯率應聲急拉，升值約0.3%。

彭博：美國矛頭轉向台積電 16奈米以下銷售全部列管

彭博報導，美國計劃最快在周三公布對銷往中國大陸晶片更多管制，在拜登政府還有幾天就要卸任之前，這次將矛頭針對台積電（233...

馬斯克挨告 美證管會：收購推特股權達5%逾時不報

美國證券管理委員會（SEC）今天向法院控告億萬富豪馬斯克（ElonMusk），指他在2022年收購推特公司（Twitte...

今年晶片股首選？分析師點名這三檔

Jefferies金融集團分析師柯提斯（Blayne Curtis）認為，AI半導體投資的題材還沒結束。他在周一點名博通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。