再收緊台積電對中供應！傳拜登將擴大晶片禁令至16奈米 最快今公布
彭博資訊引述知情人士報導，美國總統拜登卸任前將再祭出系列新措施，要求台灣台積電、南韓三星與英特爾等先進晶片製造商收緊對中國的供應流，希望從源頭切斷，新措施最快可能在當地時間15日公布。
根據知情人士，這些最新措施將促使台積電、三星和英特爾更加仔細審查客戶，並加強盡職調查。這項舉措是源於先前台積電晶片被秘密轉移至美國黑名單華為。
知情人士透露，根據草案規定，所有14或16奈米以下成熟製程將受到限制，並且需要政府許可才能在中國及其他國家地區銷售。
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