日圓盤中急拉！植田和男：日銀下周將決定是否升息

日銀總裁植田和男表示，央行將在下周的決策會議決定是否升息。消息傳出後，日圓匯率應聲急拉，升值約0.3%。

植田和男今天在日本地方銀行協會一場活動演講時表示，美國經濟和日本春季薪資談判的動向仍是重點。他說，自己在參加各產業的新年活動，以及在日銀近期的分行管理層會議時，聽到了許多令人欣慰的薪資相關看法。

在植田提出上述說法後後，日圓兌美元匯率走強，盤中勁升0.3%，達到157.48日圓；稍早時，日圓匯率曾在158附近徘徊。

由於日銀將在1月23、24日開會，觀察人士近期一直在留意是否有可能升息的蛛絲馬跡。隔夜指數交換市場顯示，日銀本月升息的機率為68%，而3月的可能性則提高至86%。

植田的言論與日銀副總裁副總裁冰見野良三在周二的發言相呼應。冰見野良三並未排除下周升息的可能，他說，委員會將依據會議中彙編的展望，來決定是否提高借貸成本。

日銀也將在最新會議公布更新後的經濟展望報告。據知情人士透露，官員們可能討論上調通膨預測，包括上調本年度及未來一個年度的基礎物價指標預測，反映近期米價飆升以及日圓走弱的影響。