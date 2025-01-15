彭博：美國矛頭轉向台積電 16奈米以下銷售全部列管

彭博報導，美國計劃最快在周三公布對銷往中國大陸晶片更多管制，在拜登政府還有幾天就要卸任之前，這次將矛頭針對台積電（2330）在內的晶片製造商。

彭博引述知情人士報導，最新的規範將要求台積電、三星電子、英特爾（Intel）對客戶實施更嚴格的審查，並加強盡職調查（due diligence）。這是因應先前台積電生產的晶片遭秘密轉售給被列入黑名單的華為而有的措施。

新規定最快將於周三公布，是基於拜登政府本周一發布的全球半導體管制措施所補強的辦法。這波管制措施限制輝達（NVIDIA）在內高階晶片設計商銷售人工智慧（AI）晶片給大部分國家的資料中心。

知情人士向彭博透露，新措施規定所有14奈米或16奈米及以下製程的晶片，都將另外納入全球管制之列，必須獲得政府許可才能銷往中國大陸和其他相關國家。