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美國禁止進口清單新增37家中企 指控涉強迫勞動

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

美國今天表示，將禁止進口37家涉嫌強迫勞動的中國企業產品，涵蓋礦業、紡織及太陽能等產業。

法新社報導，美國國土安全部再將37家企業列入「防止維吾爾人強迫勞動法實體清單」（UyghurForced Labor Prevention Act Entity List），清單上的總數將近150家。這些公司製造或參與製造的產品將受限制，無法輸出到美國。

國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）說，這項舉措「再次展示我們持續打擊強迫勞動的殘酷行為、堅決致力維護基本人權，以及不懈怠地捍衛自由、公平、互相競爭的市場」。

國土安全部表示，這是單次新增企業數最多的一次。

新增企業包括在新疆開採及加工重要礦產的公司。中國被控將上百萬名維吾爾人及其他穆斯林少數族群囚禁在新疆的監禁設施網絡，中國官方則強烈否認這些指控。

本次新增清單也包括種植新疆棉及生產紡織品出口至全球的公司，以及使用新疆地區多晶矽材料用於製作太陽能模組的公司。

受影響的企業包括紫金礦業集團及其新疆子公司、華孚時尚及其25家子公司。

美國國土安全部表示，這些企業「與強迫勞動有關」。

美國總統拜登2021年將「防止維吾爾人強迫勞動法」簽署成法。

新疆棉 維吾爾 美國

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